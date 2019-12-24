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Як зрозуміти, що ти вагітна: ранні симптоми

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Ранні симптоми вагітності / gravimed.com.ua

Питання про настання вагітності турбує жінок у всіх випадках, навіть, коли вона бажана. Найпростіший спосіб дізнатися – зробити тест, але не завжди є можливість його купити.

Я розпізнати вагітність на ранніх етапах в ексклюзивному коментарі Здоров'я 24 розповіла медик Київського обласного центру екстреної медицини Татяна Ярошук.

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За словами медики, є різні симптоми, які можуть свідчити про вагітність:

  • зміни смаку;
  • затримка;
  • зміна психічного стану та настрою;
  • мінливість;
  • слабкість;
  • постійна сонливість;
  • нудота та блювання;
  • зміна чутливості в області грудей, їх ріст.
 
Медик Київського обласного центру екстреної медицини Татяна Ярошук
“Але й ці симптоми можуть свідчити не лише про вагітність, а й про інші захворювання (наприклад, онкологічні). Тому слід обов’язково звернутись до гінеколога для огляду, проведення УЗД та визначення хоріонічного гормону людини – при вагітності він збільшується”.

Також Тетяна Ярошук зазначила, що на ранніх термінах тести можуть бути негативні або слабко позитивні. Тому краще купити кілька і зробити їх протягом кількох днів (з перервою 1-3 дні).

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Публікації Статті Здоров'я Здорове життя Медицина Вагітність і пологи Діти
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