Як зрозуміти, що ти вагітна: ранні симптоми

Питання про настання вагітності турбує жінок у всіх випадках, навіть, коли вона бажана. Найпростіший спосіб дізнатися – зробити тест, але не завжди є можливість його купити.

Я розпізнати вагітність на ранніх етапах в ексклюзивному коментарі Здоров'я 24 розповіла медик Київського обласного центру екстреної медицини Татяна Ярошук.

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За словами медики, є різні симптоми, які можуть свідчити про вагітність:

зміни смаку;

затримка;

зміна психічного стану та настрою;

мінливість;

слабкість;

постійна сонливість;

нудота та блювання;

зміна чутливості в області грудей, їх ріст.

Медик Київського обласного центру екстреної медицини Татяна Ярошук “Але й ці симптоми можуть свідчити не лише про вагітність, а й про інші захворювання (наприклад, онкологічні). Тому слід обов’язково звернутись до гінеколога для огляду, проведення УЗД та визначення хоріонічного гормону людини – при вагітності він збільшується”.

Також Тетяна Ярошук зазначила, що на ранніх термінах тести можуть бути негативні або слабко позитивні. Тому краще купити кілька і зробити їх протягом кількох днів (з перервою 1-3 дні).

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