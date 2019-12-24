Як зрозуміти, що ти вагітна: ранні симптоми
Питання про настання вагітності турбує жінок у всіх випадках, навіть, коли вона бажана. Найпростіший спосіб дізнатися – зробити тест, але не завжди є можливість його купити.
Я розпізнати вагітність на ранніх етапах в ексклюзивному коментарі Здоров'я 24 розповіла медик Київського обласного центру екстреної медицини Татяна Ярошук.
Читайте також: Як кава і чай шкодить вагітним: висновки вчених
За словами медики, є різні симптоми, які можуть свідчити про вагітність:
- зміни смаку;
- затримка;
- зміна психічного стану та настрою;
- мінливість;
- слабкість;
- постійна сонливість;
- нудота та блювання;
- зміна чутливості в області грудей, їх ріст.
Також Тетяна Ярошук зазначила, що на ранніх термінах тести можуть бути негативні або слабко позитивні. Тому краще купити кілька і зробити їх протягом кількох днів (з перервою 1-3 дні).
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.