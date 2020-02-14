Перші пасажири круїзного лайнера з коронавірусом покинули судно

Деяким пасажирам круїзного лайнера Diamond Princess, який стоїть на карантині в Японії через спалах коронавірусу, дозволили зійти на берег.

Перші 11 людей зійшли з судна. Це літні люди, пасажири зі слабким здоров’ям і ті, хто перебував в каютах без вікон, повідомляє Channel News Asia.

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В усіх них тест на коронавірус показав негативний результат. Після сходження з корабля пасажирів помістили в ізольоване житло, визначене урядом Японії.

Перша група пасажирів покинула порт Йокогами на автобусі з затемненими вікнами. В уряді Японії відмовилися повідомити, чи будуть ще пасажири сходити сьогодні на берег.

Зараз на судні перебуває близько 3700 осіб, 218 з них інфіковані коронавірусом. Також на борту є 25 українців, двоє з них також підхопили хворобу.



11 людей зійшли з лайнера / rivieramm.com

Пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють до лікарень Японії. Ті, у кого коронавірус не виявили, чи ті, хто чекає на результати тесту, залишаються на судні щонайменше 14 днів.

Як живуть люди на лайнері Diamond Princess: дивіться відео

Останні дані про поширення китайського вірусу:

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Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.

До Китаю тимчасово припинили групові тури.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

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