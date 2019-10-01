Коли починає рухатись дитина в утробі матері

Перші виразні рухи плоду жінки відчувають зазвичай в проміжку між 18 і 22 тижнями. Ті, у кого вже не перша вагітність, відчувають поштовхи на кілька тижнів раніше, тому що вже вміють їх розпізнавати.

Під час першої вагітності рухи плоду легко переплутати з перистальтикою кишківника або м'язовими скороченнями, пише wonderzine.

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Коли починає рухатись плід в утробі матері?

Ембріон починає рухатися з 7-8 тижнів, спочатку хаотично. До 14-15 тижня вагітності кінцівки плоду вже виглядають як руки й ноги, а рухи стають більш інтенсивними та активними. В цей період плід плаває в амніотичній рідині й відштовхується від стінок матки.



Ембріон починає рухатися на 7 тижні

До 18-20 тижнях плід підростає, рухи стають більш відчутними. У другому триместрі жінки можуть відчувати поштовхи в різних відділах живота, тому що плід ще не зайняв певного положення в матці.

У нього достатньо місця, щоб перевертатися й обертатися у всіх напрямках, рухати головою, сукати ніжками, руками охоплювати ноги та хапатися за пуповину. В міру того, як плід росте і стає сильнішим, легкі поштовхи замінюються сильними стусанами й можна неозброєним оком помітити, як живіт змінює форму.

Чому плід рухається?

Рухи вкрай важливі для розвитку плоду – при цьому виникають сили, які стимулюють ріст і розвиток скелета, формування м'язів, сухожиль, зв'язок і хрящів. Рухи плода можуть сприяти розвитку частин кори головного мозку; вони зберігаються в пам'яті, і плід формує репертуар "бажаних" рухів.

Вже з 10 тижнів вагітності плід генетично схильний до вибору домінуючої руки – з деякою часткою ймовірності вона може стати головною після народження.

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