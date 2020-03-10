Перші українці вилікувалися від коронавірусу

Двоє українців, які першими з-поміж громадян України заразилися новим видом коронавірусу на круїзному лайнері Diamond Princess біля берегів Японії, одужали.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

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У МОЗ зазначили, що двоє українців вже пройшли необхідний курс лікування і їх виписали з лікарень. Наразі вони перебувають у місцевих готелях.

Інші двоє хворих громадян України лікуються у медичних закладах Токіо, їхній стан є стабільним.

Нагадаємо, що на борту лайнера Diamond Princess було 3700 осіб з 56 країн, з яких 2700 – пасажири, решта – члени екіпажу, в тому числі – 25 українців.

Перші українці одужали від коронавірусу / Скріншот

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Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. У Чернівцях хворим виявився чоловік, який напередодні повернувся з подорожі Італією. Його стан, як кажуть лікарі, задовільний, перебіг хвороби – легкий.

Хворі на коронавірус є у понад 100 країнах світу. У ЄС випадки зараження є вже в усіх країнах. Найбільш сильно страждає Італія – там 463 людини померло від коронавірусу, а кількість заражених вже більша за 9 тисяч.

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