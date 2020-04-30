Перші випадки зараження коронавірусом зафіксували у Таджикистані

29 квітня у Таджикистані офіційно підтвердили перші випадки інфікування COVID-19. Заразилось 15 людей, ще приблизно 2 тисячі перебувають під наглядом з підозрою на коронавірус.

Перші 10 випадків виявили в Худжанді, і ще 5 – в Душанбе. Про це заявили на екстреному засіданні республіканського штабу з запобігання пандемії коронавірусу в країні в четвер, повідомляє Радіо Озоді.

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З 1 лютого до 30 квітня в Таджикистані на карантин відправили 10 937 місцевих громадян та іноземців, з яких 8 438 вже відпустили додому.

Влада до останнього заперечувала наявність хворих в країні. Однак це викликало сумніви, адже в квітні там зросла кількість випадків захворювання на пневмонію.

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Аби запобігти розповсюдженню коронавірусу, Республіканський штаб з запобігання пандемії коронавірусу в країні вирішив з 4 травня оголосити літні канікули для студентів 1-х, 2-х і 3-х курсів закладів вищої професійної освіти країни. Випускники мають скласти державні іспити до 15 травня 2020 року.

Раніше там призупинили заняття в школах та чемпіонат країни з футбол. Окрім цього заборонили проводити в мечетях країни громадський намаз і релігійні обряди.



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