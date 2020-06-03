Головну лікарку Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ Охматдит Ірину Садовʼяк призначили першим заступником міністра охорони здоров'я.

Про це на своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, пише 24 канал.

Читайте також: Степанов стверджує, що скандальне призначення голови НСЗУ лише на час карантину

Що відомо про Ірину Садов'як

Садовʼяк очолює Охматдит з 2017 року. Тоді вона перемогла у відкритому конкурсі, серед семи допущених до участі претендентів її кандидатуру члени комісії підтримали одностайно.

До цього вона 14 років очолювала Коломийську районну центральну лікарню в Івано-Франківській області.

Також на засіданні 3 червня уряд призначив ще двох заступників глави МОЗ.

Інші призначення у МОЗ