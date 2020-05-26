Перший випадок коронавірусу виявили в ООС на Донбасі

У правоохоронця зі складу Операції об’єднаних сил виявили коронавірус. Наразі поліцейський госпіталізований. Це перший випадок COVID-19 у ООС.

Поліцейського госпіталізували

Правоохоронець виконував завдання на одному з блокпостів на Донеччині. Про це повідомила пресслужба штабу ООС у фейсбуці.

До теми Коронавірус у ЗСУ: за добу кількість хворих зросла

Зараз поліцейський перебуває в інфекційній лікарні, стан його здоров'я оцінюють як задовільний. Усіх контактних осіб ізолювали та протестували на коронавірус. Приміщення, де вони працювали, дезінфікували.

Командування Об'єднаних сил вживає усі необхідні заходи щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції у військових колективах,

– мовиться у повідомленні штабу ООС.

Ситуація з коронавірусом у ЗСУ

У Збройних силах України на коронавірус наразі хворіють 60 людей . Двоє пацієнтів внаслідок хвороби серед лав військових померли.

. Двоє пацієнтів внаслідок хвороби серед лав військових померли. За останню добу зафіксували 3 нових випадки інфікування,

інфікування, На ізоляції наразі перебуває 261 людина.

Статистика коронавірусу в Україні

Станом на 26 травня в Україні виявили 21 584 випадків зараження коронавірусом. На жаль, 644 з них закінчилися летально. 7 575 пацієнтів одужали.