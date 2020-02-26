Перший француз помер від коронавірусу

У Франції зафіксували першу смерть від коронавірусу, а також 3 нові випадки захворювання. Відомо, що від Covid-19 помер 60-річний француз.

Напередодні чоловіка госпіталізувати у важкому стані. 60-річний француз помер у ніч з вівторка на середу, 26 лютого, у Парижі, написав канал BFMTV.

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Що відомо про інших заражених на коронавірус У Франції:

Другий інфікований пацієнт – 55-річний француз перебуває у важкому стані в реанімації міста Ам'єн.

Третій – 36-річний чоловік, госпіталізований у Страсбурзі. Він повернувся з Італії й не має серйозних симптомів.

Загалом кількість підтверджених випадків коронавірусу у Франції зросла до 17, а кількість загиблих – до двох. Першим у Франції помер 80-річний китайський турист. Він відвідував Париж у середині лютого. Його смерть також стала першою від нового коронавірусу у Європі.

Коронавірус – що це? Це рід вірусів, який здатен викликати застудні захворювання та атипові пневмонії. Коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча у цю родину входять і коронавіруси людини. Перша смерть від цього вірусу трапилася 11 січня.

Що відомо про коронавірус: головне

Розповсюдження небезпечного коронавірусу почалося з міста Ухань, яке згодом ізолювали. Влада Китаю побудувала окремі лікарні для хворих.

Низка країн зупинили авіасполучення з Китаєм. Вірус поширюється у Європі. Найбільше серед європейських країн постраждала Італія, де вже зафіксували 11 смертей і понад 300 заражених.

Станом на 26 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 тисячі 763 людини. Загальна кількість інфікованих – 81 тисяча 2 особи по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 30 тисяч людей.

людини. Загальна кількість інфікованих – особи по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 30 тисяч людей. В Україні жоден випадок зараження Covid-2019 не підтвердився.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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