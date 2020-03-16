Перший хворий на коронавірус в Чернівцях має негативний результат на коронавірус

Чернівчанин у якого вперше зафіксували коронавірус, одужує. Йому зробили тести – вони негативні.

Про це під час брифінгу повідомила Наталія Гусак.

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"Найкраща новина – у першого хворого на коронавірус негативні результати на коронавірус", – заявила Гусак.

Що це означає?

Хворим на коронавірус після відповідного лікування проводять тести на наявність в організмі коронавірусу. Їх слід зробити кілька разів. Наразі чернівчанину вже провели перше тестування, результати – негативні. Тобто, чоловік одужує! Втім, потрібно провести контрольний тест на наявність коронавірусу.

Менше з тим, перші негативні результати свідчать про його одужання.

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