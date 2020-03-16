24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Перший хворий на коронавірус в Чернівцях має негативний результат на коронавірус

- Читать новость на русском

Чернівчанин у якого вперше зафіксували коронавірус, одужує. Йому зробили тести – вони негативні.

Про це під час брифінгу повідомила Наталія Гусак.

Читайте також: Останні новини про коронавірус в Україні: підтвердили два нові випадки

"Найкраща новина – у першого хворого на коронавірус негативні результати на коронавірус", – заявила Гусак.

Що це означає?

Хворим на коронавірус після відповідного лікування проводять тести на наявність в організмі коронавірусу. Їх слід зробити кілька разів. Наразі чернівчанину вже провели перше тестування, результати – негативні. Тобто, чоловік одужує! Втім, потрібно провести контрольний тест на наявність коронавірусу.

Менше з тим, перші негативні результати свідчать про його одужання.

Новина доповнюється

Коронавірус в Італії: від хвороби померли понад тисяча людей
сьогодні
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 12:01 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
14 березня 17:17 Пандемія коронавірусу: поради для тих, хто повернуся з-за кордону
Анастасія Кушпіт
14 березня 06:25 Як правильно йти на самоізоляцію: інструкція
Анастасія Лукашевська
13 березня 17:10 Як зберігати здоровий сон: поради спеціаліста
Юлія Девда
13 березня 12:15 Як читати новини про коронавірус і не втратити здоровий глузд: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
Новини
Більше новин
Залиште відгук