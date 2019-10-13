Перший пішов: у МОЗ звільнили держсекретаря без його відома

На закритому засіданні уряду міністерка охорони здоров'я звільнила державного секретаря, який перебуває у відпустці.

Зоряна Скалецька заочно звільнила державного секретаря МОЗ Артема Янчука, який з середи перебуває у декретній відпустці, поставивши на його місце Інну Солодку, повідомляє Уляна Супрун.

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За словами Супрун, уряд звільнив чоловіка, який відсутній з 9 жовтня, без жодного попередження. Перед виходом у відпустку він поклав свої обов’язки на Ірину Литовченко.

Супрун називає такі дії абсолютно незаконними і називає це рейдерським захопленням.

Уляна Супрун “Олексій Гончарук, вашими руками сьогодні легітимізували рейдерське захоплення Міністерства охорони здоров’я України. Це те, чим запам’ятає ваш уряд уся пацієнтська спільнота та громадянське суспільство. І перестаньте всюди публічно комунікувати про продовження медичної реформи. Ваші дії абсолютно розходяться з деклараціями.”

Хто така Інна СолодкаКолишня колега Андрія Пивоварова — очільника юридичної служби МОЗУ при Раїсі Богатирьовій.



Вона була головним юристом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, яка неодноразово звинувачувалась у корупції, зокрема, новим прем'єром Олексієм Гочаруком.

Відповідь Олексія Гончарука не забарилася. Він заявив про те, що Інна Золота призначена на посаду тимчасово і на наступному тижні буде оголошено чесний конкурс на посду Держсекретаря МОЗ. Також він додав, що уряд не має наміру згортати медичну реформу і пообіцяв, що в МОЗ корупції не буде.

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Відповідь Олексія Гончарука на заяву Уляни Супрун

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