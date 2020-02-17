Перший препарат, здатний вилікувати коронавірус, у Китаї запускають у виробництво
Препарат, раніше відомий як Favipiravir або Avigan, може бути ефективним у боротьбі з коронавірусом Covid-19. Його схвалили у Китаї та запускають у серійне виробництво. Це перші ліки проти коронавірусу, які пройшли клінічні випробування.
Таке оголошення зробила влада міста Тайчжоу, пише Інтерфакс-Україна.
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У повідомленні мовиться, що 15 лютого препарат офіційно отримав схвалення Державного управління з нагляду за харчовими продуктами й лікарськими засобами та може виходити на ринок.
Це перший в країні препарат, який під час спалаху коронавірусу нового типу отримав офіційне схвалення на включення до переліку ліків, які потенційно можуть бути ефективні в його лікуванні,
– наголосили урядовці.
Причому мовиться не лише про лікування, а й про профілактику захворювання.
Цікаво, що в тексті заяви назва препарату латиною не наводиться, але на фотокопії ліцензії на виробництво значиться Favipiravir.
Що відомо про Favipiravir?Це ліки, відомі також як T-705 або Avigan. Препарат є синтетичним противірусним засобом, розробленим японцями ще у 1998 році для боротьби з частиною РНК-вмісних вірусів.
У клінічних дослідженнях впливу Favipiravir на лікування нового коронавірусу брали участь 70 пацієнтів. Препарат визнано таким, що показав "відносно очевидну ефективність".
Коронавірус Covid-19: головне
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Коронавірус – правда і міфи / Інфографіка 24 каналу
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