Перший секс у 30: у чому небезпека пізньої втрати незайманості

2111
Втрата незайманості у зрілому віці
Втрата незайманості у зрілому віці / pixabay.com

Сексуальна дезадаптація – ось, що відбувається з людиною, яка не почала інтимне життя до 25 років.

Девіантна поведінка частіше виникає у чоловіків, тому їм найбільш небезпечно зволікати з першим сексом, розповіла сексолог Ольга Власенко.

Читайте також: Молодим батькам: як зберегти секс та не травмувати психіку дитини

Чому саме 25 років?

Тому що психосексуальний розвиток людини закінчується у 26 років. Є важливий етап з 12 до 26 років – формування сексуальних уподобань. На цьому етапі ми проживаємо фазу формування і фазу закріплення. На фазі формування ми активно фантазуємо і думаємо про секс. Уявляємо, збуджуємося, мастурбуємо.

Через пізній початок статевого життя може розвинутись неправильна поведінка
Через пізній початок статевого життя може розвинутись неправильна поведінка

Коли ця фаза затягується, доводиться придумувати все більш витончені фантазії, щоб відчути збудження. Так і формується девіантна (відхилення) поведінка. Тому що дуже важко реалізувати свої витончені фантазії.

Що таке сексуальна дезадаптація?

Грубе спотворення сексуального стереотипу, що веде до незадоволеності одним або кількома партнерами. Так само, як ми вчимося ходити й говорити в певному віці, потрібно відповідно до віку починати інтимне життя, щоб не виникало проблем. ⠀

Як почувається людина, у якого все "не як у всіх"? Некомфортно. Цей стан дискомфорту зростає пропорційно до збільшення віку людини й періоду без сексу. І чим старшою буде людина, тим важче їй вступити в інтимне життя.

 
Cексолог Ольга Власенко
“Не чекайте, шукайте допомоги у психологів і сексологів. Немає нічого страшного в тому, щоб за допомогою фахівця навчитися вибудовувати відносини та гармонійно вступити в інтимне життя”.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Вбивство 5-річного хлопчика: слідство відпрацьовує ще одну версію трагедії
4 червня
17474
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Секс Психологія
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
4 червня 19:45 Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
Юлія Девда 1517
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
4 червня 15:45 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 15388
Тест: що ви знаєте про секс?
4 червня 08:45 Тест: що ви знаєте про секс?
Олександр Бевза 9876
Які корисні властивості рослинного молока
1 червня 12:51 Які корисні властивості рослинного молока
Юлія Девда 1241
Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
1 червня 08:46 Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
Юлія Девда 3314
Новини
Більше новин
Залиште відгук