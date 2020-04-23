Перший випадок COVID-19 у Чернігові: коронавірус до міста, ймовірно, потрапив із Росії

У Чернігові 22 квітня підтвердили перший випадок коронавірусу – у 56-річної жінки, чоловік якої тиждень тому повернувся з заробітків із Росії. Досі в усій області було 13 хворих – найменше серед усіх регіонів України.

22 квітня заступник міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив у фейсбуці про перший підтверджений випадок COVID-19 у місті.

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"Ми трималися, скільки могли, але… Офіційно підтверджено перший випадок COVID-19 в Чернігові", – написав він.

При цьому посадовець повідомив кілька деталей:

Перша інфікована – жінка 56 років. Тест ПЛР вже дав позитивний результат на коронавірус.

Тест ПЛР вже дав позитивний результат на коронавірус. Зараз жінка перебуває в інфекційній лікарні у стані середньої важкості.

ЇЇ чоловік був на заробітках у Росії, до України повернувся 13 квітня.

до України повернувся 13 квітня. Причому експрес-тест чоловіка показав негативний результат, а результат тесту ПЛР чекають завтра.

У будинку, де мешкає подружжя (вони живуть лише удвох), проводять дезінфекцію.

Досі у Чернігівській області зафіксували найменшу кількість інфікованих коронавірусом серед усіх регіонів України – 13. А в обласному центрі хворих взагалі не було.

Зауважимо, у коментарях до допису Ломако користувачі соцмережі запитують, де та на яких підставах жінці робили тест ПЛР, якщо відомо, що до лікарні її доправили лише під 19 годину 22 квітня. Люди просять детальних пояснень ситуації, адже "паніка вже пішла в народ".



Кому в Україні роблять тести ПЛР на коронавірус / Інфографіка 24 каналу