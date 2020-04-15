Перший випадок коронавірусу зафіксували серед військовослужбовців Держприкордонслужби
Коронавірус підтвердили у прикордонника одного з підрозділів у Закарпатській області. Це перший випадок хвороби серед військовослужбовців Держприкордонслужби.
Прикордонника ще декілька днів тому госпіталізували до центральної районної лікарні з підвищеною температурою, повідомили у пресслужбі відомства. Спершу лікарі діагностували у нього ГРЗ.
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Військовослужбовцю одразу провели експрес-тест на коронавірусну інфекцію, але він показав негативний результат.
Після цього прикордоннику також провели ПЛР-тест, який підтвердив коронавірус.
Наразі стан військовослужбовця задовільний, температура тіла у нормі. Державна прикордонна служба України встановлює коло всіх осіб з ким прикордонник контактував. Також в підрозділі проведені заходи безпеки щодо недопущення поширення захворювання.
Зауважимо, що прикордонники щоденно перебувають у зоні ризику, оскільки контактують з великою кількістю людей на пунктах пропуску.
Загалом від початку епідемії коронавірусу близько 300 прикордонників перебували під медичним наглядом лікарів на самоізоляції або обсервації.
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