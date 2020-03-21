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Перший випадок коронавірусу зафіксували в окупованому Криму

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У Криму підтвердили перший випадок коронавірусу / скриншот з відео

В окупованому Росією Криму зафіксували перший випадок коронавірусу. Вірусну інфекцію встановили у чоловіка, який повернувся з Франції.

Про перший випадок захворювання на окупованому українському півострові підтвердив ставленик російських окупантів Сергій Аксьонов.

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За його словами, чоловік, повертаючись до Криму, не повідомив так званій владі про те, що бував у країнах, де зараз вирує епідемія коронавірусу.

У якому саме кримському місті після повернення перебував хворий, окупант не уточнює. Він лише пише, що той був госпіталізований "за місцем проживання".

Стан хворого – середньої важкості. Визначено коло осіб, з якими він контактував на території півострова. Усі вони перебувають на ізоляції, і за ними ведеться медичне спостереження,
– розповів Аксьонов.

Він наголосив, що усі кримчани, які повертаються з країн, де зафіксовані випадки коронавірусу, мають перебувати на самоцізоляції. Цікаво, що понад дві сотні випадків коронавірусу є і в сусідній з Кримом Росії, яка називає півострів "своїм".

Хто відповідальний за ситуацію з коронавірусом у Криму?Цілком і повністю Росія. Згідно з нормами міжнародного права, саме держава-окупант несе повну відповідальність за безпекову і гуманітарну ситуацію на окупованих нею територіях.


Наслідки і смертність від коронавірусу / інфографіка 24 каналу 

 

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Новини Здоров'я Лікування
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