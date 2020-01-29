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Перший випадок зараження коронавірусом на Близькому Сході: що про це відомо

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Коронавірус вже в ОАЕ / AP

У Об’єднаних Арабських Еміратах підтвердили перший на Близькому Сході випадок зараження новим китайським коронавірусом. Про точну кількість хворих невідомо, але лікарі відзначають, що вони перебувають у стабільному стані.

Про це повідомляє державне агентство ОАЕ із посиланням на міністерство охорони здоров’я країни. За даними медиків, хворі – члени однієї сім'ї з китайської провінції Хубей, де розташоване місто Ухань.

До теми: Коронавірус 2019-nCoV у Китаї заразив уже більше людей, ніж хворіло під час епідемії у 2003

Відзначимо, що ОАЕ є пересадочним хабом багатьох авіаперельотів та домівкою для таких великих авіаперевізників як Emirates та Etihad.

За останніми даними, на коронавірус у Китаї занедужали понад 6 тисяч людей, 132 померли.

Випадки захворювання зафіксовано у:

  • Таїланді,
  • Південній Кореї,
  • Австралії,
  • Сінгапурі,
  • Японії,
  • В’єтнамі,
  • Непалі,
  • Малайзії,
  • США,
  • Канаді,
  • Німеччині
  • Франції.

Зауважимо, що 28 січня з'явилася інформація про те, що група дослідників у Гонконзі розробила вакцину проти китайського коронавірусу. Проте використовувати її можна буде лише після клінічних випробувань.

В Україні жодного випадку захворювання не зафіксували, однак варто знати, як можна вберегтися від зараження.

Профілактика 2019-nCoV: що слід знати

  • Регулярно мийте руки з милом;
  • Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
  • Обробляйте термічно м'ясо, яйця та рибу;
  • Мийте фрукти та овочі;
  • Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань (кашель і чхання);
  • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми (вірус 2019-nCoV, припускають, поширився саме з від тварини).

Тут можна прочитати, скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах, і подивитися онлайн-карту

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Автор: Северин Трач
Теги: Здоров'я Лікування ОАЕ Коронавірус 2020 Близький Схід Новини Здоров'я
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