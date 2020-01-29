Перший випадок зараження коронавірусом на Близькому Сході: що про це відомо
У Об’єднаних Арабських Еміратах підтвердили перший на Близькому Сході випадок зараження новим китайським коронавірусом. Про точну кількість хворих невідомо, але лікарі відзначають, що вони перебувають у стабільному стані.
Про це повідомляє державне агентство ОАЕ із посиланням на міністерство охорони здоров’я країни. За даними медиків, хворі – члени однієї сім'ї з китайської провінції Хубей, де розташоване місто Ухань.
До теми: Коронавірус 2019-nCoV у Китаї заразив уже більше людей, ніж хворіло під час епідемії у 2003
Відзначимо, що ОАЕ є пересадочним хабом багатьох авіаперельотів та домівкою для таких великих авіаперевізників як Emirates та Etihad.
За останніми даними, на коронавірус у Китаї занедужали понад 6 тисяч людей, 132 померли.
Випадки захворювання зафіксовано у:
- Таїланді,
- Південній Кореї,
- Австралії,
- Сінгапурі,
- Японії,
- В’єтнамі,
- Непалі,
- Малайзії,
- США,
- Канаді,
- Німеччині
- Франції.
Зауважимо, що 28 січня з'явилася інформація про те, що група дослідників у Гонконзі розробила вакцину проти китайського коронавірусу. Проте використовувати її можна буде лише після клінічних випробувань.
В Україні жодного випадку захворювання не зафіксували, однак варто знати, як можна вберегтися від зараження.
Профілактика 2019-nCoV: що слід знати
- Регулярно мийте руки з милом;
- Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
- Обробляйте термічно м'ясо, яйця та рибу;
- Мийте фрукти та овочі;
- Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань (кашель і чхання);
- Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми (вірус 2019-nCoV, припускають, поширився саме з від тварини).
Тут можна прочитати, скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах, і подивитися онлайн-карту