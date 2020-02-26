Перший випадок зараження коронавірусом у Південній Америці: усе, що відомо

У Південній Америці зафіксували перший випадок інфікування новим коронавірусом. Інфікованим виявився громадянин Бразилії, який повернувся з Італії.

61-річний чоловік відвідував італійський регіон Ломбардія, де зафіксовано найбільше випадків зараження коронавірусом. Його вже відправили у госпіталь Альберта Ейнштейна, що розташований у південній частині міста Сан-Паулу. Про це повідомляє ВВС.

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Для остаточного підтвердження чоловік пройде повторне тестування на коронавірус.

Що відомо про Сан-Паулу?Сан-Паулу – головне місто південно-східного штату Бразилії, найбільший промисловий і культурний центр Бразилії і усієї Південної Америки. Лише за офіційними даними у місті проживають 13,6 мільйона мешканців.



Це найбільше місто Бразилії у південній півкулі та одне з найбільших у світі. Агломерація Сан-Паулу налічує 24 мільйонів людей.

Сан-Паулу на карті:

Останні новини про поширення коронавірусу у світі

Станом на 26 лютого, за даними Центру системних досліджень при Університеті Джона Гопкінса, кількість випадків зараження новим коронавірусом сягнула 81 002, 2763 людини померли.

Понад 30 тисяч людей одужали.

Коронавірус швидко поширюється у Європі. Найбільше серед європейських країн постраждала Італія, де вже зафіксували 11 смертей і понад 300 заражених.

Коронавірус також зачепив країни Близького сходу і Африку.

В Україні жодного випадку коронавірусу не зафіксували.

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Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Профілактика Covid-19: як вберегтися

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

Регулярно мийте руки з милом;

Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;

М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;

Мийте фрукти та овочі;

Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;

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