Перший випадок зараження коронавірусом у Південній Америці: усе, що відомо
У Південній Америці зафіксували перший випадок інфікування новим коронавірусом. Інфікованим виявився громадянин Бразилії, який повернувся з Італії.
61-річний чоловік відвідував італійський регіон Ломбардія, де зафіксовано найбільше випадків зараження коронавірусом. Його вже відправили у госпіталь Альберта Ейнштейна, що розташований у південній частині міста Сан-Паулу. Про це повідомляє ВВС.
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Для остаточного підтвердження чоловік пройде повторне тестування на коронавірус.
Що відомо про Сан-Паулу?Сан-Паулу – головне місто південно-східного штату Бразилії, найбільший промисловий і культурний центр Бразилії і усієї Південної Америки. Лише за офіційними даними у місті проживають 13,6 мільйона мешканців.
Це найбільше місто Бразилії у південній півкулі та одне з найбільших у світі. Агломерація Сан-Паулу налічує 24 мільйонів людей.
Сан-Паулу на карті:
Останні новини про поширення коронавірусу у світі
- Станом на 26 лютого, за даними Центру системних досліджень при Університеті Джона Гопкінса, кількість випадків зараження новим коронавірусом сягнула 81 002, 2763 людини померли.
- Понад 30 тисяч людей одужали.
- Коронавірус швидко поширюється у Європі. Найбільше серед європейських країн постраждала Італія, де вже зафіксували 11 смертей і понад 300 заражених.
- Коронавірус також зачепив країни Близького сходу і Африку.
- В Україні жодного випадку коронавірусу не зафіксували.
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Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Профілактика Covid-19: як вберегтися
ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:
- Регулярно мийте руки з милом;
- Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
- М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
- Мийте фрукти та овочі;
- Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
- Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;
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