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Перший випадок зараження коронавірусом у Південній Америці: усе, що відомо

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Коронавірус уже в Бразилії / скріншот з відео

У Південній Америці зафіксували перший випадок інфікування новим коронавірусом. Інфікованим виявився громадянин Бразилії, який повернувся з Італії.

61-річний чоловік відвідував італійський регіон Ломбардія, де зафіксовано найбільше випадків зараження коронавірусом. Його вже відправили у госпіталь Альберта Ейнштейна, що розташований у південній частині міста Сан-Паулу. Про це повідомляє ВВС

Знайте більше: Що таке коронавірус та чи загрожує він людству

Для остаточного підтвердження чоловік пройде повторне тестування на коронавірус.

Що відомо про Сан-Паулу?Сан-Паулу – головне місто південно-східного штату Бразилії, найбільший промисловий і культурний центр Бразилії і усієї Південної Америки. Лише за офіційними даними у місті проживають 13,6 мільйона мешканців.

Це найбільше місто Бразилії у південній півкулі та одне з найбільших у світі. Агломерація Сан-Паулу налічує 24 мільйонів людей.

Сан-Паулу на карті:

 

Останні новини про поширення коронавірусу у світі

  • Станом на 26 лютого, за даними Центру системних досліджень при Університеті Джона Гопкінса, кількість випадків зараження новим коронавірусом сягнула 81 002, 2763 людини померли.
  • Понад 30 тисяч людей одужали.
  • Коронавірус швидко поширюється у Європі. Найбільше серед європейських країн постраждала Італія, де вже зафіксували 11 смертей і понад 300 заражених. 
  • Коронавірус також зачепив країни Близького сходу і Африку.
  • В Україні жодного випадку коронавірусу не зафіксували.

Актуально: Коронавірус у Європі: в яких країнах зафіксували Covid-19


Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Профілактика Covid-19: як вберегтися

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

  • Регулярно мийте руки з милом;
  • Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
  • М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
  • Мийте фрукти та овочі;
  • Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
  • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Емал Набі
Теги: Коронавірус 2020 Новини Здоров'я Бразилія Латинська Америка Здоров'я Лікування
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