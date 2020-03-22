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Перший заражений коронавірусом житомирянин показав свій інфекційний бокс та умови в ньому: відео

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Перший заражений коронавірусом житомирянин показав свій інфекційний бокс: відео / Скріншот

Перший заражений коронавірусом житомирянин Вадим опублікував відео, в якому розповів про умови утримання в інфекційному відділенні в житомирській лікарні.

49-річний житомирянин Вадим опублікував відео, на якому показав спеціальний бокс для людей, у яких підозрюється коронавірус.

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У невеликій кімнаті є два ліжка, адже бокс розрахований на двох людей. Але з початку Вадим був у приміщенні один.

За словами житомирянина, він прибув в лікарню з температурою 38,2. У палаті був сильний протяг з вікна, на якому стоїть решітка.Чоловік повідомив, що всю ніч у боксі була температура близько 15-16 градусів і йому довелося спати під легкою ковдрою. 

Також він сказав, що на ліжку була постільна білизна не в найкращому стані. Відтак згодом родина чоловіка передала нову постіль. 

Чоловік також продемонстрував, якими брудними є підлога і ліжка, якщо зазирнути під матраци.


Ліжко в інфекційному боксі / Скріншот з відео житомирянина

У ванній кімнаті на підлозі є чимало води через те, що, за словами житомирянина, каналізація в душі є забитою. Із засобів гігієни є лише шматок мила, а туалетний папір та рушники відсутні. 

"Туалетного паперу при поступленні не було, так само, як зараз. Унітаз не працює, але я час від часу його ремонтую… На дверях є пам'ятка, що зобов'язаний робити хворий. "Протягом дня хворий повинен знаходитися в палаті і слідкувати за порядком у тумбочці та холодильнику", однак холодильника немає", – сказав чоловік, у якого підтвердили коронавірус.

Як виглядає інфекційний бокс для тих, у кого підозрюється коронавірус: дивіться відео

Раніше мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що житомирянин працює в турфірмі й закордоном перебував разом з групою туристів.

"Чоловік повертався з-за кордону не з другом та його сином, як він повідомляв раніше, а закордон він возив цілу групу людей і разом з ними повертався в літаку. Зараз за допомогою соціальних мереж було встановлено, від якої турфірми вони їздили… За словами пацієнта, він сам був на самоізоляції, але невідомо, чи були на самоізоляції всі люди з групи, які з ним поверталися з-за кордону. Він цю інформацію приховував", – пише Житомир.info з посиланням на слова міського мера. 

Станом на 21 березня в Україні зафіксовано 47 випадків захворювання на коронавірус. Троє людей через інфекцію, на жаль, померли.

Коронавірус в Україні по регіонах:

  • Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний, 1 одужав);
  • Київ – 9 випадків;
  • Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);
  • Київська область – 4 випадки;
  • Дніпропетровська область – 2 випадки;
  • Івано-Франківська область – 2 випадки (летальний);
  • Донецька область – 1 випадок;
  • Тернопільська область – 1 випадок;
  • Львів – 1 випадок.


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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Новини Житомира Новини України
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