Яка ситуація в Першотравенську, де зафіксований спалах коронавірусу

У місті Першотравенськ, що у Дніпропетровській області, за декілька днів коронавірус виявили у 21 людини. Причиною такого швидкого поширення COVID-19 стали збори релігійної громади "Нове покоління".

Двох жінок госпіталізували у міську лікарню – одна з них є громадянкою Росії, повідомляє телеграм-канал Teza, посилаючись на головну лікарку Першотравенської міської лікарні Тамару Турчак.

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У пацієнток виявили пневмонію, вони перебувають у стані середньої важкості. Обидві жінки були на зборах церкви "Нове покоління".

Інші 19 людей, у яких виявили коронавірусну інфекцію, перебувають вдома на самоізоляції та лікуються вдома під контролем лікарів.

В'їзди до Першотравенська перекриті – на них розташували блокпости. Виїхати з міста можна лише з письмового дозволу мерії, а всім прибулим міряють температуру.

Блокпост на в'їзді до Першотравенська: відео Teza

Мешканці Першотравенська планують розправу

Жителі Першотравенська створили групу у фейсбуці, у якій обговорюють варіанти розправи над церквою "Нове покоління" та її парафіянами.

Мешканці Першотравенська голосують, щоб:

а) спалити церкву;

б) посадити її пастора;

в) виселити церкву з міста;

г) дати спокій протестантам.

Поки що перший варіант зібрав найбільше голосів. У Першотравенську населення близько 29 тисяч, натомість за добу у групу вступили понад тисяча людей.



Мешканці Першотравенська створили групу проти церкви "Нове покоління" / Teza

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