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Яка ситуація в Першотравенську, де зафіксований спалах коронавірусу

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Коронавірус у Першотравенську / Дніпропетровська ОДА

У місті Першотравенськ, що у Дніпропетровській області, за декілька днів коронавірус виявили у 21 людини. Причиною такого швидкого поширення COVID-19 стали збори релігійної громади "Нове покоління".

Двох жінок госпіталізували у міську лікарню – одна з них є громадянкою Росії, повідомляє телеграм-канал Teza, посилаючись на головну лікарку Першотравенської міської лікарні Тамару Турчак.

До теми На релігійних зборах у Першотравенську з хворими на COVID-19 контактували 556 людей

У пацієнток виявили пневмонію, вони перебувають у стані середньої важкості. Обидві жінки були на зборах церкви "Нове покоління".  

Інші 19 людей, у яких виявили коронавірусну інфекцію, перебувають вдома на самоізоляції та лікуються вдома під контролем лікарів.

В'їзди до Першотравенська перекриті – на них розташували блокпости. Виїхати з міста можна лише з письмового дозволу мерії, а всім прибулим міряють температуру.

Блокпост на в'їзді до Першотравенська: відео Teza

Мешканці Першотравенська планують розправу

Жителі Першотравенська створили групу у фейсбуці, у якій обговорюють варіанти розправи над церквою "Нове покоління" та її парафіянами. 

Мешканці Першотравенська голосують, щоб:

  • а) спалити церкву;
  • б) посадити її пастора;
  • в) виселити церкву з міста;
  • г) дати спокій протестантам.

Поки що перший варіант зібрав найбільше голосів. У Першотравенську населення близько 29 тисяч, натомість за добу у групу вступили понад тисяча людей.


Мешканці Першотравенська створили групу проти церкви "Нове покоління" / Teza

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Релігія Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Дніпра Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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