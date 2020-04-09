Яка ситуація в Першотравенську, де зафіксований спалах коронавірусу
У місті Першотравенськ, що у Дніпропетровській області, за декілька днів коронавірус виявили у 21 людини. Причиною такого швидкого поширення COVID-19 стали збори релігійної громади "Нове покоління".
Двох жінок госпіталізували у міську лікарню – одна з них є громадянкою Росії, повідомляє телеграм-канал Teza, посилаючись на головну лікарку Першотравенської міської лікарні Тамару Турчак.
До теми На релігійних зборах у Першотравенську з хворими на COVID-19 контактували 556 людей
У пацієнток виявили пневмонію, вони перебувають у стані середньої важкості. Обидві жінки були на зборах церкви "Нове покоління".
Інші 19 людей, у яких виявили коронавірусну інфекцію, перебувають вдома на самоізоляції та лікуються вдома під контролем лікарів.
В'їзди до Першотравенська перекриті – на них розташували блокпости. Виїхати з міста можна лише з письмового дозволу мерії, а всім прибулим міряють температуру.
Блокпост на в'їзді до Першотравенська: відео Teza
Мешканці Першотравенська планують розправу
Жителі Першотравенська створили групу у фейсбуці, у якій обговорюють варіанти розправи над церквою "Нове покоління" та її парафіянами.
Мешканці Першотравенська голосують, щоб:
- а) спалити церкву;
- б) посадити її пастора;
- в) виселити церкву з міста;
- г) дати спокій протестантам.
Поки що перший варіант зібрав найбільше голосів. У Першотравенську населення близько 29 тисяч, натомість за добу у групу вступили понад тисяча людей.
Мешканці Першотравенська створили групу проти церкви "Нове покоління" / Teza
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