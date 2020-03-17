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Першою людиною, якій ввели вакцину проти коронавірусу, стала 43-річна мати двох дітей

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Вакцина проти коронавірусу, випробування у США / apnews.com

У США 16 березня розпочалися клінічні випробування вакцини проти коронавірусу мРНК-1273. Експериментальний препарат ввели вже 4 добровольцям.

Випробовування проводять у дослідницькому інституті в Сіетлі. Загалом на введення експериментальної вакцини зголосилося 45 здорових добровольців віком від 18 до 55 років, повідомляє Associated Press. 

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Першою людиною, якій ввели експериментальну вакцину проти коронавірусу, стала 43-річна Дженніфер Галер з Сіетла, яка має двох дітей.

Всі ми відчуваємо себе такими безпорадними. Це дивовижна можливість для мене щось зробити,
– сказала Дженіфер.

Ще одним добровольцем став інженер мережі Microsoft Ніл Браунінг. Він розповів, що його маленькі доньки пишаються своїм татом. 

Чому американська експериментальна вакцина не може викликати коронавірус?

Типові вакцини виготовляються з ослабленого або вбитого вірусу. Але вакцина мРНК-1273 не виготовлена ​​за допомогою збудника, який викликає Covid-19. Експериментальна вакцина проти коронавірусу містить короткий сегмент генетичного коду, скопійованого з Covid-19.

Добровольцям вводили різні дози експериментальної вакцини, аби зрозуміти, яка є ефективнішою та безпечнішою. Кожному з учасників дослідження повинні зробити два щеплення з інтервалом 28 днів. Один укол у м'яз, а інший у передпліччя. 

Але навіть якщо початкові дослідження матимуть позитивний результат, аби вакцина стала наступною для продажу, може знадобитися від 12 до 18 місяців.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: дослідження Вакцинація Новини США Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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