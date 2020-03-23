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Першу смерть від коронавірусу зафіксували у Чехії

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Від коронавірусу у Чехії помер 95-річний чоловік / businessinsider.com

У Чехії ввечері 22 березня від коронавірусу помер 95-річний чоловік. Він став першою офіційно підтвердженою жертвою інфекції на території цієї центральноєвропейської країни.

У лікарню з коронавірусом чоловік був госпіталізований всього за 4 дні до смерті – 18 березня, пише Czech Radio.

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Останнім часом у пацієнта спостерігалося загострення серцево-судинного захворювання, пов'язане, крім іншого, і з зараженням коронавірусом,
– розповів голова кризового штабу Чехії Роман Примула.

Лікар, який доглядав за пацієнтом перед його смертю, пояснив його смерть повним виснаженням резервів організму.

Що відомо про коронавірус у Чехії?Станом на 22 березня у Чехії офіційно підтвердили 1 тисячу 120 випадків захворювання на коронавірус. З них семеро людей перебувають у вкрай важкому стані, а 6 хворих вже змогли вилікуватися.

коронавірус, наслідки і статистика смертності
Наслідки і статистика смертності від коронавірусу / інфографіка 24 каналу

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Лікування Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Жертви Чехія
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