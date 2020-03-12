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Першу смерть від коронавірусу зафіксували у Греції

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У Греції підтвердили першу смерть від коронавірусу / uagreeks.com

Греція повідомила про першу смерть від коронавірусу. Помер 66-річний чоловік, який раніше повернувся з паломницького туру в Єгипті та Ізраїлі.

Про перший летальний випадок на території Греції повідомляє видання Greek Reporter.

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Після повернення з подорожі чоловік був госпіталізований 2 березня і з того часу перебував у лікарні. У грецькому Міністерстві охорони здоров'я підкреслили, що у чоловіка були проблеми з серцем.

Разом з загиблим у паломницькому турі перебували 53 людей. Декого з них також перевіряли на наявність хвороби.

Що відомо про коронавірус у Греції і Європі?Загалом у Греції станом на вечір 11 березня було 99 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Чоловік, про якого повідомляється – перший, хто помер від коронавірусу на території держави.

Найсерйозніше хвороба зачепила Італію (понад 12 тисяч заражених і 827 смертей), Іспанію (понад 2 тисячі заражених і 55 смертей) і Францію (понад 2 тисячі заражених і 48 смертей).

Останнім днями у світі різні держави намагаються ізолюватися, аби запобігти розповсюдженню хвороби на власній території. Серед держав, які вдалися до обмежень, зокрема карантину, є і Україна.

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Греція Новини Здоров'я Жертви Коронавірус Covid-19 Здоров'я Медицина
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