Персонал одеської лікарні заявив, що не готовий приймати хворих на коронавірус

Одеський обласний клінічний медичний центр входить до першого етапу розгортання епідбаз в регіоні. Однак, у разі збільшення пацієнтів з коронавірусом, медзаклад не зможе надавати допомогу. Принаймні так кажуть місцеві лікарі.

У лікарні відсутнє необхідне обладнання та загальна кількість персоналу. Про те, що заклад не готовий надавати допомогу пацієнтам з COVID-19 пише Українська правда. Життя, ґрунтуючись на відеозверненні лікарів.

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За словами працівників відділення анестезіології, рук для надання допомоги суттєво не вистачає, а костюмів і масок – бракує.

Залишилися 4 медсестри, усі інші були за 65 років та написали заяви (на звільнення – 24 канал) за власним бажанням

усі інші були за 65 років та (на звільнення – 24 канал) за власним бажанням Анестезіологів працює 6 осіб , хоча за ставками заповнено 12

, хоча за ставками заповнено 12 В кардіології залишається один лікар і одна медсестра, а у гінекологічному відділенні, яке також буде приймати інфекційно хворих, працює одна санітарка.

Крім того, за словами медперсоналу, для особистого захисту у них є лише тисяча масок-респіраторів та сто захисних костюмів . Їх вистачить на чотири дні.

та . Їх вистачить на чотири дні. У відділенні є лише шість апаратів штучної вентиляції легень, три з них були ще до поширення коронавірусу.

Головний лікар медзакладу Вадим Шухтін відмовився коментавути ситуацію журналістам "Української правди".