Персонал одеської лікарні заявив, що не готовий приймати хворих на коронавірус
Одеський обласний клінічний медичний центр входить до першого етапу розгортання епідбаз в регіоні. Однак, у разі збільшення пацієнтів з коронавірусом, медзаклад не зможе надавати допомогу. Принаймні так кажуть місцеві лікарі.
У лікарні відсутнє необхідне обладнання та загальна кількість персоналу. Про те, що заклад не готовий надавати допомогу пацієнтам з COVID-19 пише Українська правда. Життя, ґрунтуючись на відеозверненні лікарів.
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За словами працівників відділення анестезіології, рук для надання допомоги суттєво не вистачає, а костюмів і масок – бракує.
- Залишилися 4 медсестри, усі інші були за 65 років та написали заяви (на звільнення – 24 канал) за власним бажанням
- Анестезіологів працює 6 осіб, хоча за ставками заповнено 12
- В кардіології залишається один лікар і одна медсестра, а у гінекологічному відділенні, яке також буде приймати інфекційно хворих, працює одна санітарка.
- Крім того, за словами медперсоналу, для особистого захисту у них є лише тисяча масок-респіраторів та сто захисних костюмів. Їх вистачить на чотири дні.
- У відділенні є лише шість апаратів штучної вентиляції легень, три з них були ще до поширення коронавірусу.
Головний лікар медзакладу Вадим Шухтін відмовився коментавути ситуацію журналістам "Української правди".
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