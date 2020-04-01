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Персонал одеської лікарні заявив, що не готовий приймати хворих на коронавірус

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Працівники кажуть, що бракує рук і захисних костюмів / Ілюстративне фото 24 каналу

Одеський обласний клінічний медичний центр входить до першого етапу розгортання епідбаз в регіоні. Однак, у разі збільшення пацієнтів з коронавірусом, медзаклад не зможе надавати допомогу. Принаймні так кажуть місцеві лікарі.

У лікарні відсутнє необхідне обладнання та загальна кількість персоналу. Про те, що заклад не готовий надавати допомогу пацієнтам з COVID-19 пише Українська правда. Життя, ґрунтуючись на відеозверненні лікарів.

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За словами працівників відділення анестезіології, рук для надання допомоги суттєво не вистачає, а костюмів і масок – бракує. 

  • Залишилися 4 медсестри, усі інші були за 65 років та написали заяви (на звільнення – 24 канал) за власним бажанням
  • Анестезіологів працює 6 осіб, хоча за ставками заповнено 12
  • В кардіології залишається один лікар і одна медсестра, а у гінекологічному відділенні, яке також буде приймати інфекційно хворих, працює одна санітарка.
  • Крім того, за словами медперсоналу, для особистого захисту у них є лише тисяча масок-респіраторів та сто захисних костюмів. Їх вистачить на чотири дні.
  • У відділенні є лише шість апаратів штучної вентиляції легень, три з них були ще до поширення коронавірусу.

Головний лікар медзакладу Вадим Шухтін відмовився коментавути ситуацію журналістам "Української правди".

 

Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус в Україні Новини Одеси Медицина
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