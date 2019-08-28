Петиція з вимогою залишити Супрун набрала необхідні для розгляду голоси

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Уляна Супрун
Уляна Супрун / thebabel.net

Петиція з вимогою залишити Уляну Супрун на посаді очільниці Міністерства охорони здоров’я набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів. Тепер петицію має розглянути Президент України Володимир Зеленський.

Автори петиції просять залишити Уляну Супрун керівником МОЗ з командою та продовжити реалізацію стратегії реформування сфери охорони здоров’я.

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Автори звернення також наголошують, що команда Супрун почала безпрецедентні зміни в медицині, відмовившись від багаторічного підходу "лікування хвороб" на користь профілактики та превентивної медицини.

"Треба дозволити команді на чолі з Уляною Супрун продовжити трансформацію системи охорони здоров’я по затверджених планах до моменту відчуття незворотності процесів. Це занадто важливо для нас та наших дітей", – мовиться в петиції.

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Петиція з вимогою залишити Супрун у МОЗ

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Теги: Новини України Новини політики Новини Здоров'я Здоров'я Медицина Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 канал
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