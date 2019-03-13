Петиція за легалізацію медичної марихуани набрала необхідну кількість підписів

Петиція до Верховної Ради з вимогою легалізувати використання канабісу у медичних і наукових цілях набрала необхідну кількість голосів для її розгляду комітетом парламенту.

Автори петиції вимагають від Верховної Ради законодавчо врегулювати доступ українських пацієнтів до препаратів з канабісу при лікуванні хронічного болю та низки інших хвороб, у тому числі, хвороби Альцгеймера, Паркінсона, втрати ваги під час СНІДу, а також різних форм склерозу та інших важких хвороб.

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Петицію підписали більше 25 тисяч українців. Парламентарів закликали створити умови для повноцінного застосування рослин у медичній та науковій діяльності, в тому числі з метою розробки, клінічних досліджень та державної реєстрації лікарських засобів чи протоколів лікування, що передбачають використання продуктів з вмістом канабіноїдів.

Зараз близько двох мільйонів людей в Україні потребують лікування препаратами на основі канабісу, і законодавче врегулювання доступу пацієнтів до таких ліків дасть змогу припинити їхні страждання і захистити право громадян на доступ до сучасного та ефективного лікування, йдеться в петиції.



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Петицію зареєстрували 30 січня на сайті Верховної Ради з вимогою внести зміни до законодавства, щоб канабіс можна було використовувати у медичних та наукових цілях.

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