Через пандемію коронавірусу з медичних закладів Рівненської області звільнилося 324 медпрацівники.

Працювати у лікарнях під час пандемії складно, адже це потребує не лише професіоналізму, а й моральних та фізичних сил, повідомляє пресслужба Рівненської ОДА.

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Зокрема, станом на 3 червня з медзакладів області звільнилися 324 медики. З них 38 лікарів, 109 працівників середнього медичного персоналу та 177 молодшого медичного персоналу.

У Костопільській ЦРЛ 25 медпрацівників захворіли на коронавірус, а ще 11 звільнилися.

Натомість в ОДА запевнили, що дефіциту кадрів немає, адже в обласному управлінні охорони здоров’я є спеціальна резервна база, яка допоможе у кадрових питаннях у випадку потреби.

Нагадаємо, що у наприкінці квітня у Рівному повідомляли, що медперсонал обласної клінічної лікарні боїться виходити на роботу внаслідок спалаху коронавірусу в установі.

Важливо: Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 3965. 2634 з них одужали, але 38 померли від ускладнень, спричинених хворобою.

3 травня Кабмін включив COVID-19 у перелік професійних захворювань. Це дозволяє медикам претендувати на відшкодування шкоди у випадку зараження інфекцією.