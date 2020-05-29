Під офісом президента активісти вимагають відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Його звинувачують у фінансових оборудках на суму понад 13 мільйонів гривень.

Активісти стверджують, що під очільництвом Степанова було здійснено декілька закупівель з підозрілими результатами тендерів, повідомляє 24 канал.

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Причина акції

Активісти звинувачують Степанова у фінансових оборудках на закупівлі захисних костюмів для лікарів. Мова йде про одноразові костюми для медперсоналу, які волонтери вже певний час десятками тисяч поставляють до лікарень України ціною 250 гривень на одиницю.

Одна з організаторів акції та волонтерка Інна Іваненко каже, що понад 71 тисяча костюмів, які МОЗ закупило по 480 гривень за штуку, за якістю та усіма стандартами такі ж, які ж, які купують волонтери.

Міністр Степанов у своєму міністерстві закупив захисні костюми, які відповідають точно такому ж стандарту, які купуємо ми, – за 480 грн за штуку одного одноразового костюма. Це переплата більше ніж вдвічі,

– сказала Інна Іваненко.

Деталі скандалу

Перший тендер на закупівлю захисних костюмів проводився за участю декількох компаній. Тоді перемогла компанія, яка пропонувала костюми за трішки більше ніж 200 гривень за штуку. Втім, наступного дня МОЗ скасувала результати тендеру, мовляв, "компаніям треба довести міжнародну сертифікацію".

Наступного разу виграла інша невідома компанія, яка пропонувала доставку костюмів з Китаю за 478 гривень за одиницю. За новими розцінками, за ці гроші можна було купити лише 71 тисячу костюмів, а не як планувалось раніше (90 тисяч). Цікаво, що про компанію зовсім нічого невідомо і скільки б журналісти не намагалися з нею зв'язатися у день перемоги тендеру – все марно.

За словами міністра охорони здоров'я, переплата є виправданою, адже замовлені костюми значно якісніші. Втім, представники благодійного фонду "Пацієнти України" кажуть, що це абсолютно такі ж костюми, які закуповують вони.

Ба більше, костюми повинні були надійти в Україну ще до 1 травня, але станом на 29 травня до України доїхало лише 30 тисяч.

Активісти стверджують, що МОЗ планує провести ще одну закупівлю таких самих костюмів. Відтак, організатори акції вимагають відставки міністра охорони здоров'я.