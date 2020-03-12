Під час епідемії коронавірусу важливо говорити правду про кількість хворих: Супрун

Уляна Супрун зізналася, що під час спалаху кору у 2018-2019 роках її команда ледь не примушувала регіональні департаменти охорони здоров'я говорити правду про кількість випадків захворювань. Вона порівняла досвід виявлення коронавірусу України та інших країн.

Тестування має вирішальне значення не лише для зниження швидкості поширення хвороби, й для вчасного лікування хворих людей, розповіла Уляна Супрун на своїй фейсбук-сторінці.

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Чому важливо проводити тести на коронавірус?

Окрім тесту, не існує іншого шляху, щоб дізнатися про наявність Covid-19 у людини.

Коли кількість людей, яких тестують, занадто мала, то логічно, що кількість підтверджених випадків може бути значно нижчою, ніж справжня кількість заражених людей. Вони залишатимуться не виявленими,

– заявила Уляна Супрун.

Супрун вважає, що під час поширення Covid-19 важлива якісна, чесна і прозора комунікація, адже вона допоможе зменшити занепокоєння в суспільстві. Також це важливо і для того, щоб розробити дієвий план та правильно реагувати на загрозу.

Сьогодні ми побачили, що маємо великі з цим проблеми. Поки вже всі активно обговорювали карантин і введення обмеження на масові заходи в соцмережах, не було жодного офіційного повідомлення про ці дії від уряду. Вони б мали першими вийти з поясненням і відповідями на всі запитання,

– зауважила вона.

Зі слів колишньої очільниці МОЗ, 11 березня у Польщі ввели схожі заходи, як і в Україні. Разом з тим, у сусідній країні по телебаченню весь день тривав марафон, під час якого відповідали на питання про карантин, які непокоїли людей. Супрун додала, що погана комунікація – це не лише каталізатор паніки й занепокоєння у суспільстві, але й тотальна неповага до своїх громадян.

Уляна Супрун “Не треба соромитися чи перейматися тим, що можна виглядати погано або бути "проблемним" на фоні інших регіонів. Говорити відкрито і чесно про підозри на COVID-19, вимагати проведення тестів, належної кількості засобів індивідуального захисту, а головне – об'єктивної та чесної інформації. Як показала нам ситуація з кором – це дуже важливо”.

Кількість проведених тестів для виявлення Covid-19 по країнах станом на 11 березня:

Україна – протестовано 43 людини (не враховуючи евакуйованих з Уханя). Коронавірус підтвердили у 1 людини.

Угорщина – протестовано 609 людей, зафіксовано 13 випадків.

Польща – протестовано 2024 зразків, виявлено 25 випадків хвороби.

Туреччина – 940 тестів та 1 випадок хвороби.

Фінляндія – 720 тестів на коронавірус, виявили 40 випадків хвороби.

Італія – проведено 60 761 тестів, 10 149 з яких виявились позитивними.

Великобританія –26,261 тестів, 373 з яких показали позитивний результат.

Південна Корея провела понад 200 тисяч тестів. Виявлених випадків COVID-19 – 7 775.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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