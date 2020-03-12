Під час карантину в Україні можуть обмежити право людей на пересування
Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що в Україні під час карантину можуть обмежити громадянам право на пересування. Така заборона можлива у разі поширення коронавірусу в межах країни.
Зокрема, обмежувальні заходи можуть поширити, якщо епідемія поширюватиметься у певній частині країни, розповів Ляшко під час свого брифінгу.
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Якщо будуть випадки поширення на певній території, тоді заходи точно будуть переглянуті. Може дійти до обмеження прав людей пересуватися за межі цієї території,
– розповів заступник голови МОЗ.
Водночас міністр інфраструктури Владислав Криклій підкреслив, що поки що, без нагальної потреби, пересування територією України обмежувати не будуть.
Карантин в Україні: коротко
- Карантин запроваджено на три тижні – з 12 березня до 3 квітня. На цей час пропонують заборонити проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів (де заплановано участь 200 та більше осіб), а також навчальний процес у школах, університетах і дитсадках.
- Ця заборона не стосується заходів державної необхідності, як засідання Верховної та обласних рад. Проведення спортивних заходів буде можливим з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково без глядачів.
- Крім того, обмеження торкнуться і українських кордонів. Зокрема, з 12 березня планують залишити лише 49 КПП замість 219.