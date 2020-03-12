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Під час карантину в Україні можуть обмежити право людей на пересування

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Під час карантину українцям можуть заборонити виїжджати за межі заражених територій / uk.wikipedia.org

Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що в Україні під час карантину можуть обмежити громадянам право на пересування. Така заборона можлива у разі поширення коронавірусу в межах країни.

Зокрема, обмежувальні заходи можуть поширити, якщо епідемія поширюватиметься у певній частині країни, розповів Ляшко під час свого брифінгу.

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Якщо будуть випадки поширення на певній території, тоді заходи точно будуть переглянуті. Може дійти до обмеження прав людей пересуватися за межі цієї території,
– розповів заступник голови МОЗ.

Водночас міністр інфраструктури Владислав Криклій підкреслив, що поки що, без нагальної потреби, пересування територією України обмежувати не будуть.

Карантин в Україні: коротко

  • Карантин запроваджено на три тижні – з 12 березня до 3 квітня. На цей час пропонують заборонити проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів (де заплановано участь 200 та більше осіб), а також навчальний процес у школах, університетах і дитсадках.
  • Ця заборона не стосується заходів державної необхідності, як засідання Верховної та обласних рад. Проведення спортивних заходів буде можливим з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково без глядачів.
  • Крім того, обмеження торкнуться і українських кордонів. Зокрема, з 12 березня планують залишити лише 49 КПП замість 219.
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Автор: Василь Денисюк
Теги: Транспорт Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Міністерство інфраструктури Владислав Криклій Лікування Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров’я
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