Під час карантину в Україні можуть обмежити право людей на пересування

Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що в Україні під час карантину можуть обмежити громадянам право на пересування. Така заборона можлива у разі поширення коронавірусу в межах країни.

Зокрема, обмежувальні заходи можуть поширити, якщо епідемія поширюватиметься у певній частині країни, розповів Ляшко під час свого брифінгу.

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Якщо будуть випадки поширення на певній території, тоді заходи точно будуть переглянуті. Може дійти до обмеження прав людей пересуватися за межі цієї території,

– розповів заступник голови МОЗ.

Водночас міністр інфраструктури Владислав Криклій підкреслив, що поки що, без нагальної потреби, пересування територією України обмежувати не будуть.

Карантин в Україні: коротко