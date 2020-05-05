24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Під МОЗ протестували на підтримку пацієнтів з рідкісними хворобами: фото, відео

- Читать новость на русском
Фото з місця події
Фото з місця події / 24 канал

Під Міністерство охорони здоров'я вийшли з протестом голови пацієнтських організацій, які опікуються українцями, хворими на рідкісні захворювання.

Вони вимагають внести у перелік препаратів для лікування рідкісних хвороб ті, що дійсно допомагають пацієнтам і не порушують протоколи лікування. Про це повідомила кореспондентка 24 каналу.

Читайте також Рідкісне захворювання – не вирок: історія львів’янки, чиє життя врятувала гуманітарна допомога

Голова ради "Орфанні захворювання України" Тетяна Кулеша наголосила, що досі цього не було зроблено. Мітингувальники пояснили, що без належного і постійного лікування пацієнти, які страждають від рідкісних захворювань, не виживуть.

Тобто будуть закуповуватися найдешевші ліки, які не зможуть підтримати пацієнтів. Якщо ми не будемо мати лікування, то через 3 місяці принесемо сюди не манекени, а труни наших пацієнтів,
– підкреслила вона.

Також серед вимог – долучити до постійної робочої групи МОЗ лікарів, які є фахівцями у лікуванні орфанних хворих. 

Довідка. Україна офіційно визнає лише 302 орфанних захворювання з понад 6 000 відомих, при цьому повноцінної статистики та даних про усіх орфанних хворих в країні немає.

Аби привернути увагу чиновників, під будівлю міністерства учасники акції принесли 50 картонних силуетів, які символізують орфанних хворих. Їх встановили на подвір'ї відомства. 

Протести під МОЗ: фото 24 каналу (Єлизавети Герасимюк)


У МОЗ на протест відреагували: до мітингувальників вийшла заступниця міністра Світлана Шаталова. Вона пообіцяла найближчими днями вислухати пропозиції від пацієнтських організацій.

"Внести зміни до переліку – це не є тим, що повинне заблокувати всі закупівлі держави. Якщо є питання до попередніх напрацювань, за які відповідали люди з попередньої команди – будемо їх розглядати", – запевнила чиновниця.

Дивіться відео 24 каналу про протести під МОН України:

 

Автор: Ірина Буртик, Єлизавета Герасимюк
Теги: Новини України Міністерство охорони здоров’я Новини Здоров'я Лікування Здоров'я Медицина
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
3 травня , 07:40 Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
30 квітня , 16:30 Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
Олександр Бевза