Під МОЗ протестували на підтримку пацієнтів з рідкісними хворобами: фото, відео

Під Міністерство охорони здоров'я вийшли з протестом голови пацієнтських організацій, які опікуються українцями, хворими на рідкісні захворювання.

Вони вимагають внести у перелік препаратів для лікування рідкісних хвороб ті, що дійсно допомагають пацієнтам і не порушують протоколи лікування. Про це повідомила кореспондентка 24 каналу.

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Голова ради "Орфанні захворювання України" Тетяна Кулеша наголосила, що досі цього не було зроблено. Мітингувальники пояснили, що без належного і постійного лікування пацієнти, які страждають від рідкісних захворювань, не виживуть.

Тобто будуть закуповуватися найдешевші ліки, які не зможуть підтримати пацієнтів. Якщо ми не будемо мати лікування, то через 3 місяці принесемо сюди не манекени, а труни наших пацієнтів,

– підкреслила вона.

Також серед вимог – долучити до постійної робочої групи МОЗ лікарів, які є фахівцями у лікуванні орфанних хворих.

Довідка. Україна офіційно визнає лише 302 орфанних захворювання з понад 6 000 відомих, при цьому повноцінної статистики та даних про усіх орфанних хворих в країні немає.

Аби привернути увагу чиновників, під будівлю міністерства учасники акції принесли 50 картонних силуетів, які символізують орфанних хворих. Їх встановили на подвір'ї відомства.

Протести під МОЗ: фото 24 каналу (Єлизавети Герасимюк)



У МОЗ на протест відреагували: до мітингувальників вийшла заступниця міністра Світлана Шаталова. Вона пообіцяла найближчими днями вислухати пропозиції від пацієнтських організацій.

"Внести зміни до переліку – це не є тим, що повинне заблокувати всі закупівлі держави. Якщо є питання до попередніх напрацювань, за які відповідали люди з попередньої команди – будемо їх розглядати", – запевнила чиновниця.

Дивіться відео 24 каналу про протести під МОН України: