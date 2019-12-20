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Підбірка наукових фактів про оргазм

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Все про жіночий оргазм / unsplash.com

Кілька наукових фактів про оргазм жінки від вчених допоможе вам краще розуміти жіночий організм та зокрема, оргазм. Тож, чи дійсно жінкам складніше досягти оргазму?

Думку про те, що жіночий оргазм рідкісне і недосяжне явище можна почути часто. Хоча з біологічної точки зору відчути його жінкам не складніше, ніж чоловікам, зазначають вчені. 

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95% жінок можуть відчути його завдяки мастурбації. Дійсно, жінки частіше повідомляють про проблеми із досягненням оргазму, але справа не у фізіологічних проблемах, а в культурних нормах і нестачі сексуальної освіти.

У жінок буває оргазм уві сні

37% жінок до 45 років хоча б раз в житті відчували оргазм уві сні. Дослідження свідчать, що справа в сенсорній корі головного мозку, яка й відповідає за реакцію на дотики й думки про них.

Оргазм буває не сексуального характеру

Звісно, оргазм є відповіддю на сексуальні відчуття та переживання. Втім, такі ситуації як турбулентність, стимуляція гомілковостопного суглоба, годування грудьми, пологи, прослуховування певних типів музики й інші незвичайні речі теж можуть викликати у жінки оргазм.

Оргазм не обов'язково є сексуальною подією. Це сукупність нейропсихологічних процесів, – зазначають вчені.

Багато чоловіків не знають, чи був у їх партнерки оргазм

Майже половина опитаних чоловіків не можуть розпізнати, чи був оргазм у їх партнерки під час сексу.

43% чоловіків вважали, що їх дружини відчували оргазм частіше, ніж це було насправді.

Стимуляція шийки матки може викликати оргазм

Шийка матки є чутливою, її стимуляція призводить до оргазму.

Оргазму шийки матки можна досягти, коли жінка дійсно дуже збуджена. Такий оргазм сильно відрізняється від стимуляції клітора, адже стимулює інші нервові системи.

Цей процес може зайняти більше часу та практики, однак, жінки описують такі оргазми, як яскравіші та повноцінні.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Жіноче здоров’я Секс
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