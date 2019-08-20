Підлітки довіряють блогерам більше, ніж офіційним ЗМІ

Довіра до медіа знижується. Виявилось, що підлітки довіряють ютуберам більше, ніж професійним журналістам.

Це показало опитування, проведене компаніями SurveyMonkey і Common Sense Media, серед тисячі тінейджерів.

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Близько 75% респондентів від 13 до 17 років визнають, що важливо бути в курсі світових подій, але більша частина з них дізнаються новини з ютуба і соцмереж.

60% довіряють знаменитостям і блогерам, як джерелу новин. Ще 40% зазначили, що блогери "в цілому передають факти об'єктивно".



Молодь переважно дізнається новини з соцмереж

Експерти відзначають, що на ютубі та інших платформах з призначеним для користувача контентом процвітають фейк-ньюс і теорії змови, і підлітки схильні до маніпуляцій.

В одному з попередніх досліджень підлітки швидше, ніж старше покоління розпізнали фальшиві новини. За час експерименту фейки опублікували 11% користувачів старше 65 років – і лише 3% респондентів від 18 до 29 років.

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