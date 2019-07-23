Підліток місяць не помічав уламок скла, який застряг за щокою після нещасного випадку: фото

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Скло мало форму ножа
Скло мало форму ножа / Emergency Medicine

14-річний хлопець втратив свідомість і випав у вікно. Він не зазнав травм, які загрожували б його життю, проте його обличчя постраждало. Рани були невеличкими – до 1 сантиметра, – але чисельними. Коли лікарі їх зшивали, вони пропустили одну "маленьку" деталь – 3,5-сантиметровий уламок скла під вилицею.

З ним підліток проходив цілий місяць, не відчуваючи, що під щокою є чужорідне тіло. Повторно звернутись до медиків хлопця змусив біль при відкритті щелепи і прийомі їжі, який з'явився не одразу, пише The Journal of Emergency Medicine.

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Лікарі Університетської лікарні "Вірген-дель-Росіо" в іспанській Севільї зробили рентген щелепи і виявили, що під вилицею щось "ховається". Також хлопець пройшов комп'ютерну томографію. Вона підтвердила, що за щокою є сторонній предмет, який має форму ножа. 

Скло застрягло під вилицею: фото

Медики зазначають, що такий випадок відносно рідкісне явище, оскільки ділянка обличчя, куди проникло чужорідне тіло, добре захищена вилицею. 

Хірурги провели операцію і витягли предмет, який насправді був не ножем, а уламком скла, через рот підлітка. 


Скло, яке дістали хірурги з щелепи хлопця

Нині хлопець почувається добре – порушень у функціонуванні щелепи немає. 

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Лікування
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