Підліток місяць не помічав уламок скла, який застряг за щокою після нещасного випадку: фото

14-річний хлопець втратив свідомість і випав у вікно. Він не зазнав травм, які загрожували б його життю, проте його обличчя постраждало. Рани були невеличкими – до 1 сантиметра, – але чисельними. Коли лікарі їх зшивали, вони пропустили одну "маленьку" деталь – 3,5-сантиметровий уламок скла під вилицею.

З ним підліток проходив цілий місяць, не відчуваючи, що під щокою є чужорідне тіло. Повторно звернутись до медиків хлопця змусив біль при відкритті щелепи і прийомі їжі, який з'явився не одразу, пише The Journal of Emergency Medicine.

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Лікарі Університетської лікарні "Вірген-дель-Росіо" в іспанській Севільї зробили рентген щелепи і виявили, що під вилицею щось "ховається". Також хлопець пройшов комп'ютерну томографію. Вона підтвердила, що за щокою є сторонній предмет, який має форму ножа.

Скло застрягло під вилицею: фото

Медики зазначають, що такий випадок відносно рідкісне явище, оскільки ділянка обличчя, куди проникло чужорідне тіло, добре захищена вилицею.

Хірурги провели операцію і витягли предмет, який насправді був не ножем, а уламком скла, через рот підлітка.



Скло, яке дістали хірурги з щелепи хлопця

Нині хлопець почувається добре – порушень у функціонуванні щелепи немає.

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