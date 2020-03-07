Підозра на коронавірус у 6 українців не підтвердилася

Результати тестів на корнавірус у 6 мешканців Буковини виявилися негативними. Раніше вони були госпіталізовані в інфекційне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні.

Про негативні тести на коронавірус у мешканців Буковини повідомляє пресцентр Чернівецької обласної державної адміністрації.

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Також негативними виявилися тести на коронавірус у 19 осіб, які контактували з людьми, які мали підозри на коронавірус.

Дані з негативними результатами тестів надійшли із вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров'я у Києві у суботу, 7 березня.

Раніше того ж дня Чернівецька обласна держадміністрація повідомляла, що з підозрою на коронавірус було госпіталізованого ще одного чоловіка, який прибув з країни, де вирує епідемія.

Таким чином він наразі залишається єдиним у Чернівецькій області, у кого підозрюють захворювання.

Що відомо про коронавірус в Україні?Раніше в Україні завершилася обсервація українців та іноземців, яких було евакуйовано з Уханя у Нові Санжари. У нікого з них хвороба не проявилася.



Станом на 7 березня в Україні є лише один підтверджений випадок захворювання на коронавірус – теж у Чернівцях. Чоловік приїхав з Італії, де саме вирує епідемія. Дружина хворого перебуває в обсервації у військовому госпіталі. Перші аналізи показали, що жінка є здоровою, як і решта п'ятеро людей, котрі контактували з чоловіком.



Статистика смертності від коронавірусу / інфографіка 24 каналу