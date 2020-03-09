Підозра на коронавірус: українця з російським паспортом відправлять лікуватися в ОРДЛО

На території Російської Федерації перебуває чоловік, який нещодавно повернувся з Китаю та у якого виявлено симптоми коронавірусу Covid-19.

Про це повідомив пресцентр ООС з посиланням на дані розвідки.

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Хворий – громадянин України, який незаконно отримав паспорт Російської Федерації. Через те, що чоловік прописаний на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей, росіяни вирішили його якнайшвидше доставити в ОРДЛО.

Ця людина є українським громадянином, але всупереч законодавству України незаконно стала власником російського паспорту. Оскільки чоловік має місце реєстрації на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей, росіяни не довго думаючи, вирішили його якнайшвидше доставити в ОРДЛО, а не лікувати у своїх медичних закладах,

– повідомили у пресцентрі.

Найближчим часом, з російського міста Новошахтинськ очікується передислокація хворого з підозрою на коронавірусну інфекцію на неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону в районі пункту пропуску "Довжанський", а далі чоловіка передадуть до однієї з лікарень на території ОРДЛО.

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Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 Каналу

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