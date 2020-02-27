Підозра на коронавірус в Чернівцях: незабаром з'являться результати аналізів

У Чернівецькій області госпіталізовано двоє осіб з підозрою на коронавірус. Тест на грип та грипоподібні захворювання продемонстрував негативний результат, тому зразки направили в Центр вірусологічній лабораторії Центру громадського здоров'я.

Зразки направили до лабораторії для перевірки тест системами на наявність коронавірусу, про це розповів заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу МОЗ.

До теми: Коронавірус в Європі: в яких країнах зафіксували Covid-19

Віктор Ляшко сказав, що аналіз на наявність інфекції проведуть 27 лютого. Також Ляшко попросив українців утриматись від подорожей країнами, де зафіксували спалах коронавірусу.

Окрім того, МОЗ почало співпрацю з Міністерством інфраструктури України – невдовзі в аеропортах та на залізничних вокзалах з'являться пам'ятки для українців, які мандрують за кордон. Там буде вся інформація про те, яких профілактичних заходів треба вживати, аби убезпечити себе від зараження збудником інфекції.

Що відомо про коронавірус Covid-2019: головне

Через спалах коронавірусу у Китаї закрили 16 міст, низка країн зупинили авіасполучення з країною.

Вірус поширюється у Європі. Нині Італія є епіцентром спалаху коронавірусу в Європі – там зафіксували 11 смертей і понад 300 заражених.

За останню добу від коронавірусу померли дві людини у Франції.

Станом на 26 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 тисячі 763 людини. Загальна кількість інфікованих – 81 тисяча 2 особи по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 30 тисяч людей.

В Україні жоден випадок зараження Covid-2019 не підтвердився. Відомо, що 2 українців заразилися на лайнері Diamond Princess і одна українка інфікувалася в Італії.

20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони відбувають двотижневий карантин в обсервації "Нові Санжари".



Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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