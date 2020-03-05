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Підрахували, скільки людей може померти через коронавірус

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Коронавірус може забрати 68 мільйонів життів / Getty imagies

Одне дослідження показало, що навіть при найкращому сценарії жертвами коронавірусу стануть 15 мільйонів людей, а глобальний ВВП зменшиться на 2,4 трильйона доларів.

Цю модель склали експерти Австралійського національного університету. В цілому, вони розробили 7 сценаріїв розвитку COVID-19 за межами Китаю від самого сприятливого до найважчого, пише Business Insider.

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Сьомий сценарій показує глобальний вплив пандемії, яка повертається щорічно. Це буде особливо важко. Цей варіант можливий, якщо вчені не зможуть швидко розробити ефективну вакцину, або вірус буде постійно мутувати.


Коронавірус серйозно вплине світову економіку / Getty imagies

Але навіть при найсприятливішому сценарії, на думку австралійських учених, смертність від вірусу складе 15 мільйонів осіб, а глобальний ВВП втратить 2,4 трильйона доларів. 

Модель заснована на пандемії грипу в Гонконзі в 1968 роках, від якої померло близько 1 мільйона осіб. Найпохмуріший сценарій розвитку епідемії спирається на сумнозвісну іспанку, яка знищила до 50 мільйонів осіб в 1918-1920 роках.

Якщо все піде за цим сценарієм, то глобальний ВВП втратить не менше 9 трильйонів доларів, а смертність може скласти 68 мільйонів осіб.

Коронавірус Covid-19: коротко

  • Станом на 5 березня на коронавірус захворіло понад 95 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
  • Померли від хвороби понад 3200 людей, одужали – понад 50 000 осіб.
  • Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
  • Станом на 3 березня в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу Covid-19.
  • 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
  • МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.


Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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