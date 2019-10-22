Підшкірні прищі на обличчі: чому з'являються та як лікувати

Підшкірні прищі турбують багатьох людей. Вони завдають не тільки естетичного дискомфорту, а й фізичного. Впоратись з цією проблемою не просто.

Щоб вилікувати підшкірні прищі для початку потрібно точно встановити причину їхнього виникнення, розповіла дерматолог Світлана Якубовська.

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Чому виникають підшкірні прищі

Ви використовуєте занадто агресивні засоби по догляду за шкірою (протираєте обличчя антисептиками, а також лосьйонами зі спиртом; вмиваєтеся милом або ваш очищуючий засіб – молочко / пінка / гель – підібрані неправильно за типом шкіри тощо; Недостатнє відлущування або воно занадто грубе – скраби, щітки для обличчя тощо); В підлітковий період можливе висипання у формі підшкірних кіст, вузлів; "Гормональні акне" – перед настанням менструації / при гормональних порушеннях в організмі; "Вікові акне" (в більшості випадків пов'язано з усім вищепереліченими / плюс з підвищеною чутливістю ваших сальних залоз до будь-якого рівня гормонів в організмі, що залежить від генетики).

Як лікувати підшкірні прищі?

Ніякого спирту на обличчя – тільки точково або це правильно сформульована формула лосьйонів з кислотами

Раз на 10-14 днів відлущування шкіри за допомогою пілінгів в домашніх умовах: ензимний / кислоти.

Креми для обличчя. Тільки за типом шкіри, добре якщо в складі також будуть кислоти (особливо саліцилова для жирної шкіри); креми з кислотами достатньо наносити щодня / через день ввечері.

Зовнішні лікувальні засоби. Найкраще працюють гелі з бензоїлпероксидом (Базирон, Еффезел і ін), ретиноїди (Клензіт, Діфферін, Акретін тощо). Перші застосовуємо точково. Ретиноїди – на все обличчя і тільки ввечері. Влітку обов'язково з захистом від сонця.

Також точково можна використовувати масло чайного дерева (5%) при агресивній реакції шкіри на бензоїл пероксид, засоби на основі сірки, іхтіолову мазь. До 3 разів на день на запалення.

Не намагайтеся проколювати / видавлювати такі висипання.

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