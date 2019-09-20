Підвищений рівень естрогенів у жінок: чому виникає та що робити

Естрогени не даремно називають гормонами жіночої краси та молодості. Вони впливають на красу шкіри, міцність кісток, а також на настрій та емоційний стан.

В організмі важливий баланс, тому надлишок або нестача будь-яких гормонів може викликати проблеми зі здоров'ям, розповіла акушер-гінеколог Аліна Чернявська.

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Естрогени дуже важливі для жіночого організму, адже вони відповідають за встановлення та нормальне проходження менструального циклу. У підлітковому віці ці гормони відповідають за нормальне і своєчасне статеве дозрівання дівчат.

З віком у жінки зникає овуляція і яєчники перестають виробляти естрогени. Саме тоді наступає період менопаузи.

Естрогени – що це? Це група жіночих гормонів, які виробляються здебільшого фолікулярним апаратом яєчників.

До естрогенів відносяться 3 види гормонів: Естрадіол;

Естрон;

Естріол. Найбільшу активність проявляє естрадіол.

Естрогени грають велику роль у підготовці до вагітності та виношуванні дитини, а також регулюють нормальне функціонування молочної залози, включаючи процес лактації.

Загалом, ці гормони відповідають за багато функцій в жіночому організмі. Вони забезпечують нормальне засвоєння кальцію та відповідають за розподіл жирових клітин, що дозволяє підтримувати фігуру у гарному стані. Окрім того, естрогени захищають судини від розвитку атеросклерозу та підтримують гарний стан шкіри, волосся та нігтів.

Домінування або нестача цих гормонів може повпливати не лише на зовнішній вигляд жінки, а й на стан здоров'я.

Які ознаки вказують на домінування естрогенів

Збільшення ваги без зміни способу життя, особливо в ділянці стегон;

Порушення менструального циклу;

Біль молочних залоз;

Надмірна емоційність та плаксивість;

Часті головні болі;

Проблеми зі сном;

Випадіння волосся;

Здуття живота;

Рак молочної залози, яєчників, матки;

Доброякісні пухлини у грудях чи матці, полікістоз та поліпи матки.

Рівень естрогенів може значно підвищитись через стрес, зловживання алкоголем та надмірне споживання кави. 4 порції кави підвищують концентрацію естрогена більш ніж на 70%.

Також на рівень цих гормонів дуже впливають такі захворювання, як діабет, ожиріння, хвороби печінки, порушення флори кишківника, а також дефіцит йоду. Важливу роль у надлишковому балансі естрогенів грають ксеноестрогени, які знаходяться в пластмасі чи ненатуральній косметиці.

Для того, аби рівень естрогенів знизився, варто відмовитися від алкоголю, уникати стресових ситуацій, налагодити харчування та вживати більше клітковини. Також варто використовувати натуральну косметику та уникати предметів з дешевих токсичних матеріалів.

Як проявляється зниження естрогенів

Рівень естрогенів може знизитися через різке схуднення, шкідливі звички та приймання антидепресантів. Також причиною можуть стати гормонально-активні пухлини.

Які ознаки вказують на зниження естрогенів?

Волосся стає тьмяним та ламким;

Форма грудей погіршується;

Втрачається еластичність;

Шкіра стає тонкою та лущиться;

З'являються зморшки;

Ламаються нігті;

Нестабільний тиск;

Поганий настрій;

Сухість у піхві;

Здуття живота;

Безпліддя;

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