Підвищений ризик виникнення раку грудей: назвали легко помітну ознаку

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Родимки збільшують ризик виникнення раку грудей
Родимки збільшують ризик виникнення раку грудей / pixabay.com

Жінкам, у яких багато родимок на тілі, в тому числі на руках, потрібно бути особливо уважними до свого організму і не забувати про обстеження. У таких жінок може бути підвищений ризик виникнення раку грудей.

Робота вчених з арканзаська університету Медичних наук свідчить, що жінки, у яких на руках багато родимок, більш як 15, схильні до розвитку раку молочної залози більше, ніж жінки, на шкірі яких родимок менше.

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Такий зв'язок може бути обумовлена ​​естрогеном. Його надлишкове вироблення сприяє пухлинним процесам, а також зростанню невусів (родимок). За словами дослідників, саме велика кількість родимок на тілі у жінок і є  маркером того, що організм піддається впливу підвищеного рівня естрогену.

Родимки збільшують ризик раку грудей
Родимки збільшують ризик раку грудей

Висновки американських вчених базуються на аналізі даних масштабного проекту "Дослідження здоров'я медсестер", в якому були зібрані відомості про 74 500 жінок, за якими спостерігали протягом 24 років.

Було встановлено, що серед жінок з великою кількістю родимок на тілі та конкретно на руках за період дослідження на рак молочної залози захворіли 11,4% учасниць, а серед жінок з меншою кількістю родимок – 8,48%.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Онкозахворювання Жіноче здоров’я Медицина
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