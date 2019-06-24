Підвищений ризик виникнення раку грудей: назвали легко помітну ознаку

Жінкам, у яких багато родимок на тілі, в тому числі на руках, потрібно бути особливо уважними до свого організму і не забувати про обстеження. У таких жінок може бути підвищений ризик виникнення раку грудей.

Робота вчених з арканзаська університету Медичних наук свідчить, що жінки, у яких на руках багато родимок, більш як 15, схильні до розвитку раку молочної залози більше, ніж жінки, на шкірі яких родимок менше.

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Такий зв'язок може бути обумовлена ​​естрогеном. Його надлишкове вироблення сприяє пухлинним процесам, а також зростанню невусів (родимок). За словами дослідників, саме велика кількість родимок на тілі у жінок і є маркером того, що організм піддається впливу підвищеного рівня естрогену.



Родимки збільшують ризик раку грудей

Висновки американських вчених базуються на аналізі даних масштабного проекту "Дослідження здоров'я медсестер", в якому були зібрані відомості про 74 500 жінок, за якими спостерігали протягом 24 років.

Було встановлено, що серед жінок з великою кількістю родимок на тілі та конкретно на руках за період дослідження на рак молочної залози захворіли 11,4% учасниць, а серед жінок з меншою кількістю родимок – 8,48%.

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