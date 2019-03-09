Підвищений тестостерон у жінок: чому виникає та що робити

Попри те, що тестостерон є чоловічим гормоном, він відіграє важливу роль у жіночому організмі. З нього виробляється жіночий гормон естроген. Також тестостерон може впливати на сексуальне бажання.

Терапевт може одразу визначити, чи є у вас проблеми з тестостероном.

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Високий рівень тестостерону – симптоми • поганий стан шкіри. Вона стає жирною, з’являється багато прищів;

• збільшення кількості волосся. Над верхньою губою у жінки стають помітними вусики, з’являється волосся за чоловічим типом на інших частинах тіла. також на лобі може випадати волосся;

• знижується тембр голосу;

• збільшується м'язової маси;

• збільшується клітор;

• помітно повніє талія, живіт, груди, плечі. ноги залишаються стрункими;

• порушується менструальний цикл.

Норма тестостерону у жінок

Для того, щоб визначити рівень тестостерону в організмі, потрібно здати аналіз.

Рівень гормону вимірюється в нанограмах на децилітр (нг / дл). Якщо в бланку з результатами аналізів ви бачите інші одиниці виміру, конвертуйте їх в нг/дл тут.

• 0-5 місяців: 20-80 нг / дл;

• 6 місяців –9 років: <7-20 нг / дл;

• 12-16 років: <7-75 нг / дл;

• 17-18 років: 20-75 нг / дл;

Чому збільшується рівень тестостерону

1. Гірсутизм

Це генетична хвороба, при якій тестостерон виробляється посилено. З’являється волосся на підборідді, верхній частині грудей (в області грудини), верхньої частини спини і живота.



У жінок з гірсутизмом більше активізується ріст волосся

2. Синдром полікістозних яєчників

Це захворювання ендокринної системи, побічна дія – збільшення вироблення гормону тестостерону вдвічі.

3. Адреногенітальний синдром

У людей з цією хворобою є надлишкове виділення корою наднирників тестостерону.

Що робити при підвищеному рівні тестостерону

Якщо ви здали аналіз і у вас виявили високий рівень гормону, тоді потрібно проконсультуватися з лікарем. При серйозних відхиленнях можуть призначити гормональні препарати.



При серйозних відхиленнях медики можуть призначити гормональні препарати

Якщо дисбаланс невеликий, необхідно:

1. Нормалізувати вагу.

2. Дотримуватися дієти зі зниженим вмістом жиру.

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