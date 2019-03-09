Підвищений тестостерон у жінок: чому виникає та що робити
Попри те, що тестостерон є чоловічим гормоном, він відіграє важливу роль у жіночому організмі. З нього виробляється жіночий гормон естроген. Також тестостерон може впливати на сексуальне бажання.
Терапевт може одразу визначити, чи є у вас проблеми з тестостероном.
Читайте також: Тестостерон у жінок: норма та які функції виконує чоловічий гормон
• збільшення кількості волосся. Над верхньою губою у жінки стають помітними вусики, з’являється волосся за чоловічим типом на інших частинах тіла. також на лобі може випадати волосся;
• знижується тембр голосу;
• збільшується м'язової маси;
• збільшується клітор;
• помітно повніє талія, живіт, груди, плечі. ноги залишаються стрункими;
• порушується менструальний цикл.
Норма тестостерону у жінок
Для того, щоб визначити рівень тестостерону в організмі, потрібно здати аналіз.
Рівень гормону вимірюється в нанограмах на децилітр (нг / дл). Якщо в бланку з результатами аналізів ви бачите інші одиниці виміру, конвертуйте їх в нг/дл тут.
• 0-5 місяців: 20-80 нг / дл;
• 6 місяців –9 років: <7-20 нг / дл;
• 12-16 років: <7-75 нг / дл;
• 17-18 років: 20-75 нг / дл;
Чому збільшується рівень тестостерону
1. Гірсутизм
Це генетична хвороба, при якій тестостерон виробляється посилено. З’являється волосся на підборідді, верхній частині грудей (в області грудини), верхньої частини спини і живота.
У жінок з гірсутизмом більше активізується ріст волосся
2. Синдром полікістозних яєчників
Це захворювання ендокринної системи, побічна дія – збільшення вироблення гормону тестостерону вдвічі.
3. Адреногенітальний синдром
У людей з цією хворобою є надлишкове виділення корою наднирників тестостерону.
Що робити при підвищеному рівні тестостерону
Якщо ви здали аналіз і у вас виявили високий рівень гормону, тоді потрібно проконсультуватися з лікарем. При серйозних відхиленнях можуть призначити гормональні препарати.
При серйозних відхиленнях медики можуть призначити гормональні препарати
Якщо дисбаланс невеликий, необхідно:
1. Нормалізувати вагу.
2. Дотримуватися дієти зі зниженим вмістом жиру.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.