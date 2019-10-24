Пігментація шкіри: чому виникає та що робити
Пігментація шкіри завдає серйозного дискомфорту для багатьох людей. Позбутися її не просто, але можливо.
Пігментація шкіри — це збій в роботі спеціалізованих клітин меланоцитів, розповіла дерматолог Світлана Якубовська.
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Чому виникає пігментація шкіри?
Велика роль в цьому відводиться:
- впливу сонця;
- спадковості;
- гормональних змін (вагітність / пологи тощо);
- прийому деяких ліків (КОК, тетрациклін, фуросемід та ін);
- дисфункції щитовидної залози та ін.
Саме тому ви повинні запам'ятати, що боротися / протистояти пігментації та не захищатися від сонця – не вийде.
Лікування пігментації шкіри
Лікування пігментації пов'язано не тільки із застосуванням спеціальних лікувальних засобів, але ще і з виключенням її можливих причин. І для ефективної боротьби з пігментацією важлива комбінація засобів.
В лікуванні пігментних плям важливий захист від сонця
1. Потрібно добре відлущувати шкіру. І крім кислот / ензимів ніхто так добре з цим не впорається.
Наприклад, гліколева кислота
приклади:
- ISIS PHARMA крем-пілінг з гліколевою кислотою;
- Bravura London пілінг з 10% гліколевою кислотою.
Для чутливої / сухої шкіри краще підійдуть засоби з ферментами:
- ензиматичний пілінг від Dermedic
- освітлюючий нічний крем Albucin-intensive від Pharmaceris
І звичайно ж азелаїнова кислота (краще в формі крему 20%).
2. Запускати в шкірі процеси відновлення. І тут на першому місці звичайно ж ретиноїди. Не забуваємо і про вітамін С.
Шукаємо в складі його більш стабільні форми – Sodium Ascorbyl Phosphate / Palmitate, Magnesium Ascorbyl Phosphate тощо.
3. Освітлення плям.
Всі вище перераховані засоби також з цим будуть прекрасно справлятися.
Але можна ще додати:
Арбутин
- The Ordinary Alpha Arbutin 2%;
- нічний крем від пігментних плям Melumin від Dermedic;
- Neotone сироватка від Isis Pharma + в с складі 6% гліколева кислота.
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