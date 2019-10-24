Пігментація шкіри: чому виникає та що робити

Пігментація шкіри завдає серйозного дискомфорту для багатьох людей. Позбутися її не просто, але можливо.

Пігментація шкіри — це збій в роботі спеціалізованих клітин меланоцитів, розповіла дерматолог Світлана Якубовська.

Читайте також: Як підготуватися до прийому дерматолога

Чому виникає пігментація шкіри?

Велика роль в цьому відводиться:

впливу сонця;

спадковості;

гормональних змін (вагітність / пологи тощо);

прийому деяких ліків (КОК, тетрациклін, фуросемід та ін);

дисфункції щитовидної залози та ін.

Саме тому ви повинні запам'ятати, що боротися / протистояти пігментації та не захищатися від сонця – не вийде.

Лікування пігментації шкіри

Лікування пігментації пов'язано не тільки із застосуванням спеціальних лікувальних засобів, але ще і з виключенням її можливих причин. І для ефективної боротьби з пігментацією важлива комбінація засобів.



В лікуванні пігментних плям важливий захист від сонця

1. Потрібно добре відлущувати шкіру. І крім кислот / ензимів ніхто так добре з цим не впорається.

Наприклад, гліколева кислота

приклади:

- ISIS PHARMA крем-пілінг з гліколевою кислотою;

- Bravura London пілінг з 10% гліколевою кислотою.

Для чутливої ​​/ сухої шкіри краще підійдуть засоби з ферментами:

- ензиматичний пілінг від Dermedic

- освітлюючий нічний крем Albucin-intensive від Pharmaceris

І звичайно ж азелаїнова кислота (краще в формі крему 20%).

2. Запускати в шкірі процеси відновлення. І тут на першому місці звичайно ж ретиноїди. Не забуваємо і про вітамін С.

Шукаємо в складі його більш стабільні форми – Sodium Ascorbyl Phosphate / Palmitate, Magnesium Ascorbyl Phosphate тощо.

3. Освітлення плям.

Всі вище перераховані засоби також з цим будуть прекрасно справлятися.

Але можна ще додати:

Арбутин

- The Ordinary Alpha Arbutin 2%;

- нічний крем від пігментних плям Melumin від Dermedic;

- Neotone сироватка від Isis Pharma + в с складі 6% гліколева кислота.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.