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Пік коронавірусу на нас очікує восени, – вірусологиня про COVID-19 в Україні

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Пік коронавірусу в Україні варто очікувати восени
Пік коронавірусу в Україні варто очікувати восени / Ілюстративне фото

Епідеміологиня Алла Мироненко вважає, що в Україні пік коронавірусу так і не відбувся. Вона заявила, що його варто очікувати восени.

Алла Мироненко каже, що пік коронавірусу в Україні так і не відбувся через те, що країна дуже рано ввела карантинні обмеження, повідомляє ТСН.

До теми Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених

За її словами, оскільки українці передчасно зачинилися вдома, то на пік в країні ще рано очікувати. Втім, в цьому є й свої переваги, адже під час карантину громадяни навчилися заходів профілактики, зокрема носити маски та слідкувати за руками, що дуже важливо.

Вона додала, що масковий режим, ймовірніше за все, залишиться ще на довго. Принаймні у тих місцях, де є велике скупчення людей. 

Я думаю, що пік на нас очікує восени,
– сказала Мироненко.

Взагалі, пандемію можна буде вважати закінченою тоді, коли 80% населення матимуть захисні антитіла. Для цього необхідно або перехворіти, або бути вакцинованим.

Поки що точно невідомо, чи можна повторно заразитися коронавірусом. Але вірусологиня пояснила, що повторний контакт зі збудником інфекції не повинен бути таким фатальним, як у першому випадку. 

Профілактика коронавірусу: як не захворіти

Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Прогнози 2020 Інфекція Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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