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Пік епідемії коронавірусу минув, – ВООЗ

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Брифінг Всесвітньої організації охорони здоров'я / nv.ua

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус на брифінгу заявив, що пік епідемії коронавірусу вже минув. Також він наголосив, що вчені не виявили мутацій вірусу Covid-2019.

Під час брифінгу спільна місія ВООЗ та Китаю представили результати дослідження небезпечного вірусу у провінціях Китаю, зокрема в Ухані. Про це повідомили у твіттері ВООЗ. 

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Гебреісус сказав, що епідемія коронавірусу досягла свого піку між 23 січня і 2 лютого. Після цього вона неухильно знижується. Він також додав, що з моменту виявлення Covid-2019 не було суттєвих змін в його ДНК.

Водночас голова Всесвітньої організації охорони здоров'я зазначив, що рівень смертності склав від 2% до 4% в Ухані та 0,7% за межами міста.

 
Коронавірус – що це?
Це рід вірусів, який здатен викликати застудні захворювання та атипові пневмонії. Коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча у цю родину входять і коронавіруси людини. Перша смерть від цього вірусу трапилася 11 січня.

Що відомо про коронавірус: головне

  • Розповсюдження небезпечного коронавірусу почалося з міста Ухань, яке згодом ізолювали. Влада Китаю побудувала окремі лікарні для хворих.
  • Низка країн зупинили авіасполучення з Китаєм, але вірус поширився на Італію, Фінляндію, Німеччину, Канаду, Францію, Малайзію, Таїланд, Австралію, США, Саудівську Аравію, Сингапур, В'єтнам, Камбоджі, Шрі-Ланку, Іспанію, Бельгію, Великобританію, Японію, Південну Корею, Непал, Канаду, Камбоджу, Філіппіни, Іспанію, Швецію, Росію, Індію, ОАЕ, Бельгію, Єгипет, Іран, Кувейт, Бахрейн і Афганістан.
  • Станом на 24 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 619 людей. Загальна кількість інфікованих – 79 360 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 25 тисяч людей. 
  • В Україні жоден випадок зараження Covid-2019 не підтвердився.


Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Альона Захарова
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Здоров'я Здорове життя Епідемія ДНК ВООЗ
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