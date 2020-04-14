Пік коронавірусу попереду, – ВООЗ

Пандемія коронавірусної інфекції у світі ще не досягла піку. Найбільшу кількість заражень коронавірусною інфекцією фіксують в США та Європі.

Про це заявила офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Харріс.

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Кількість нових заражень зменшується в деяких частинах Європи, включно з Італією та Іспанією, натомість цей показник усе ще зростає у Великій Британії та Туреччині.

90% нових випадків фіксують в Європі та Сполучених Штатах,

– заявила Гарріс на брифінгу в Женеві.

За даними ВООЗ, Росія стала джерелом завезення коронавірусу до Китаю, таких випадків зафіксовано 409.

Також у ВООЗ зазначили, що вакцина, ймовірно, буде готова через рік.

Важливо! Станом на 14 квітня у світі майже 2 мільйони хворих на коронавірус, померла майже 121 тисяча людей, одужали 465 тисяч.



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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