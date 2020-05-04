24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Пік коронавірусу в Україні очікується до середини травня, – Єрмак

- Читать новость на русском
Пік коронавірусу в Україні очікується до середини травня - 24 Канал
Пік коронавірусу в Україні очікується до середини травня / Getty Images

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що до середини травня українцям варто очікувати на пік епідемії COVID-19.

Про це Андрій Єрмак заявив під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформи, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", повідомляє Інтерфакс-Україна.

До теми У НАН назвали дати, коли варто чекати на пік коронавірусу в Україні

Наші вчені говорять про те, що ми очікуємо пік (COVID-19 – ред.) ще до середини травня,
– сказав Єрмак. 

Зазначимо, що раніше Національна академія наук змоделювала розвиток пандемії COVID-19 в Україні. За словами науковців, пік нових випадків захворювання відбудеться приблизно з 2 по 5 травня. Натомість максимальну летальність вчені прогнозують на 3–10 травня.

За словами українських науковців, після піку захворюваність почне спадати й до 5 червня в Україні фіксуватимуть до 380 нових випадків на добу.

Але разом з тим, у НАН непокояться, що через послаблення карантинних обмежень рівень захворюваності на коронавірус знову зросте, а разом з ним і летальність.

симптоми коронавірусу
Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Офіс Президента Андрій Єрмак Прогнози 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
3 травня , 07:40 Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
30 квітня , 16:30 Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
Олександр Бевза