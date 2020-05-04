Пік коронавірусу в Україні очікується до середини травня, – Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що до середини травня українцям варто очікувати на пік епідемії COVID-19.

Про це Андрій Єрмак заявив під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформи, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", повідомляє Інтерфакс-Україна.

До теми У НАН назвали дати, коли варто чекати на пік коронавірусу в Україні

Наші вчені говорять про те, що ми очікуємо пік (COVID-19 – ред.) ще до середини травня,

– сказав Єрмак.

Зазначимо, що раніше Національна академія наук змоделювала розвиток пандемії COVID-19 в Україні. За словами науковців, пік нових випадків захворювання відбудеться приблизно з 2 по 5 травня. Натомість максимальну летальність вчені прогнозують на 3–10 травня.

За словами українських науковців, після піку захворюваність почне спадати й до 5 червня в Україні фіксуватимуть до 380 нових випадків на добу.

Але разом з тим, у НАН непокояться, що через послаблення карантинних обмежень рівень захворюваності на коронавірус знову зросте, а разом з ним і летальність.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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