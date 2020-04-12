Пік коронавірусу в Україні припаде на 17 квітня, – Ляшко

Найімовірніше, пік захворювання на коронавірус COVID-19 припаде на 17 квітня. Такі прогнози роблять у Міністерстві охорони здоров’я.

Втім, оскільки це новий вид збудника, він може проявити себе несподівано. Про це розповів заступник глави МОЗ та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв’ю "Лівому берегу".

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Очікується, що пік буде 17-го квітня. Але динаміка може бути різна. Це новий вид збудника, він може повести себе несподівано. Зараз ми накладаємо наш сценарій на той сценарій, який був в європейських країнах,

– розповів він.

Ляшко додав, що зараз чітко видно: завдяки тому, що ввели превентивні заходи, від першої сотні до першої тисячі випадків Україна йшла більше днів, ніж, наприклад, Італія.

"Від 1000 до 10 000 теж ідемо повільніше, побачимо, як дійдемо. Нам всі кричать, що ми мало тестуємо. Ми не мало тестуємо, ми тестуємо всіх, кого потрібно тестувати. Коли виїжджають колеги в регіони, то бачать, де порушуються наші алгоритми. Проте чарівний пендель врятує цей світ і Україну в тому числі", – сказав головний санітарний лікар.

Ляшко також розповів, що після 17 квітня в Україні буде стабільне зниження кількості нових випадків COVID-19.

"Після цього скасовувати жорсткі карантинні заходи ми будемо поетапно, випускаючи людей на роботу, розпочинаючи проведення ЗНО", – зауважив він.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні? Станом на ранок 12 квітня в України зафіксували 2 777 випадків COVID-19. Від ускладнень, спричинених інфекцією, вже померли 83 людини. Водночас, одужали 89 пацієнтів, яким раніше поставили такий діагноз.