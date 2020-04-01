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Піку епідемії під час карантину бути не може, – вірусолог

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Коли в Україні буде пік коронавірусу / УНІАН

Спрогнозувати пік захворюваності на COVID-19 в Україні наразі складно. Втім, в час карантину епідемія не може сягнути піку.

Про це в коментарі для Здоров'я 24 повідомила вірусолог Алла Мироненко.

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Поки карантин, піку точно не буде. Влітку, скоріш за все, теж ні, навіть коли скасують карантин. А ось восени почнеться знову пожвавлення, це точно. А коли настане пік – важко сказати,
– зазначила Алла Мироненко.

Сьогодні заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що в Україні очікують пік епідемії коронавірусу 15 – 24 квітня.  Відтак, ми запитали у вірусолога Алли Мироненко наскільки це ймовірно. 

 
Алла Мироненко
“Пік буває, коли багато людей перехворіли, кількість людей, що одужали збільшується, а захворюваність йде на спад. Але зараз карантин, під час карантину піку точно не буде”.

Втім, за словами вірусологині, зараз в Україну повернулося багато українців з-за кордону, а це теж може "накласти свій відбиток".

Але у квітні піку не повинно бути! Хіба я помиляюсь, а Геращенко знає краще,
– додала пані Алла.

 

Карантин в Україні: нові обмеження

Серед внесених нових змін діятиме заборона на:

  • відвідування парків та зон відпочинку, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;
  • перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;
  • переміщення групою осіб більш ніж по двох, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
  • перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;
  • проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.


Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Антон Геращенко Лікування
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