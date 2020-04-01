Піку епідемії під час карантину бути не може, – вірусолог
Спрогнозувати пік захворюваності на COVID-19 в Україні наразі складно. Втім, в час карантину епідемія не може сягнути піку.
Про це в коментарі для Здоров'я 24 повідомила вірусолог Алла Мироненко.
Читайте також: В Україні посилюють карантинні заходи: перелік обмежень
Поки карантин, піку точно не буде. Влітку, скоріш за все, теж ні, навіть коли скасують карантин. А ось восени почнеться знову пожвавлення, це точно. А коли настане пік – важко сказати,
– зазначила Алла Мироненко.
Сьогодні заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що в Україні очікують пік епідемії коронавірусу 15 – 24 квітня. Відтак, ми запитали у вірусолога Алли Мироненко наскільки це ймовірно.
Втім, за словами вірусологині, зараз в Україну повернулося багато українців з-за кордону, а це теж може "накласти свій відбиток".
Але у квітні піку не повинно бути! Хіба я помиляюсь, а Геращенко знає краще,
– додала пані Алла.
Карантин в Україні: нові обмеження
Серед внесених нових змін діятиме заборона на:
- відвідування парків та зон відпочинку, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;
- перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;
- переміщення групою осіб більш ніж по двох, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
- перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;
- проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 2700 хворихсьогодні , 13:06
-
За скільки днів до появи симптомів людина може заражати інших коронавірусомсьогодні , 14:54
-
Зеленський хоче відправити українських медиків в Італіюсьогодні , 14:37
-
Жертви коронавірусу: у Чернівецькій області померли чотири людинисьогодні , 11:59
-
БЦЖ і коронавірус: з'явилася теорія, чому все так погано в США й Італіїсьогодні , 11:46
-
На Вінниччині підтвердили 49 випадків коронавірусусьогодні , 13:50