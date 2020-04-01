Піку епідемії під час карантину бути не може, – вірусолог

Спрогнозувати пік захворюваності на COVID-19 в Україні наразі складно. Втім, в час карантину епідемія не може сягнути піку.

Про це в коментарі для Здоров'я 24 повідомила вірусолог Алла Мироненко.

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Поки карантин, піку точно не буде. Влітку, скоріш за все, теж ні, навіть коли скасують карантин. А ось восени почнеться знову пожвавлення, це точно. А коли настане пік – важко сказати,

– зазначила Алла Мироненко.

Сьогодні заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що в Україні очікують пік епідемії коронавірусу 15 – 24 квітня. Відтак, ми запитали у вірусолога Алли Мироненко наскільки це ймовірно.

Алла Мироненко “Пік буває, коли багато людей перехворіли, кількість людей, що одужали збільшується, а захворюваність йде на спад. Але зараз карантин, під час карантину піку точно не буде”.

Втім, за словами вірусологині, зараз в Україну повернулося багато українців з-за кордону, а це теж може "накласти свій відбиток".

Але у квітні піку не повинно бути! Хіба я помиляюсь, а Геращенко знає краще,

– додала пані Алла.

Карантин в Україні: нові обмеження

Серед внесених нових змін діятиме заборона на:

відвідування парків та зон відпочинку, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;

перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;

переміщення групою осіб більш ніж по двох, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;

проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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