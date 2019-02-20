Писати чи друкувати: які конспекти допоможуть здати екзамени

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Письмові конспекти
Письмові конспекти / pixabay.com

Друковані конспекти змістовніші, але їх автори гірше зрозуміли і запам'ятали доповідь, ніж ті, хто записував від руки.

У статті психологів Пем Мюллер і Деніела Оппенхаймера стверджується, що конспект на ноутбуці – зовсім не те саме, що запис від руки.

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У першому експерименті дослідники попросили 65 студентів Прінстона подивитися на великому екрані п'ять лекцій TED, тривалістю 15 хвилин кожна. Одні учасники записували тези від руки, інші друкували на ноутбуці. Потім студентам потрібно було відповісти на питання по лекціях.

Конспекти
Рукописні конспекти допоможуть здати екзамен

У наступній парі експериментів брали участь 150 студентів Каліфорнійського університету. Вони виконували аналогічні завдання, проте їх тестували не відразу ж, а через тиждень. В одній з груп учасників перед перевіркою дали 10 хвилин на повторення матеріалу. Помітний розрив спостерігався саме в цій групі: студенти, які повторили рукописні конспекти перед тестуванням, краще впоралися з питаннями.

Вчені радять опускати подробиці при конспектування і записувати тільки найважливіше – ця техніка допоможе краще засвоїти матеріал.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Психологія Освіта
Джерело: 24 Канал
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