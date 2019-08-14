Після "хімії" викручує так, що хочеться вити воєм, – Соколова про важливість медичного канабісу

Відома журналістка та відеоблогер Яніна Соколова пережила рак та знає, який біль та відчай доводиться витримувати людям із такою недугою. Тому ведуча активно говорить про доступ до медичного канабісу в Україні – препарату, який дозволяє позбутися цього болю і уникнути побічної дії.

Про це Яніна Соколова розповіла в інтерв'ю 24 каналу.

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"Для читачів я поясню, що після другої "хімії" у тебе випадає волосся, брови і вії. Тобто, десь на третій "хімії" у мене не було вже нічого. Українці про це ще нічого не знали, всі мої проекти виходили, а ми 2,5 години робили мені брови та вії – ніхто цього навіть не помітив. Через якісну перуку, яка зараз на мені, дуже складно повірити, що це не моє волосся. Воно реально виглядає дуже природньо", – згадує Яніна.

Але відчай, який я мала через хіміотерапію, пов'язаний ще й з різними фізіологічними змінами – не деталізуватиму, вони не дуже приємні. Я пройшла 30 курсів променевої терапії – коли ти лягаєш у такий саркофаг, схожий на солярій, і тебе опромінюють. А потім на опромінених ділянках – реакція, бо це ж, фактично, радіація…

– пояснила журналістка.

Вона розповіла, як було кепсько контроювати усе на роботі під час проектів, коли це тільки третій день після "хімії".

"Поясню для тих, хто, на щастя, ніколи не мав із цим справи. Перші сім днів після "хімії" – це пекло, якого я не побажаю навіть ворогу. Ти не можеш спокійно сидіти на місці – тебе настільки викручує, що хочеться вити воєм. І нічого не допомагає", – поділилася болючими спогадами Яніна.

Тому я зараз активно говорю про доступ до медичного канабісу, адже всі ті препарати, які мені кололи, мали побічну дію. Доступ до медичного канабісу – це можливість українцям, які мають недуги онкологічні, епілептичні, неврологічні, плюс – військовим, які страждають від посттравматичного синдрому без кінцівок (а це – шалений біль!), позбутися цього болю і уникнути побічної дії,

– наголосила ведуча.

Яніна розповіла, що американські українці передали їй кілька футлярів із канабісом, і вона використовувала його під час цього найжахливішого періоду.

Тож дуже чекаю, що закон нарешті буде ухвалений,

– додала Соколова.

Першу та другу частину інтерв'ю з Яніною Соколовою читайте на сайті 24 каналу.

Що відомо про легалізацію канабісу в Україні

За словами в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, застосування канабісу про складних недугах, які викликають сильний біль, – це нормальна світова практика. Українська асоціація медичного канабісу оцінює кількість потенційних споживачів в 2 мільйони людей.

У березні 2019 року був розроблений законопроект про використання марихуани в медичних цілях. 15 травня комітет ВРУ з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин одноголосно підтримав законопроект №10313 щодо забезпечення фундаментального права особи на життя. Однак документ не був винесений не розгляд парламенту.

Коли застосовують медичний канабіс Канабіс застосовується під час лікування багатьох захворювань: зокрема, рак, множинний склероз, хвороба Альцгеймера, епілепсія, ВІЛ.

Противники легалізації медичної марихуани зазначають, що регулярне і тривале використання призводить до змін у мозку, та проблем зі психічни здоров'ям. Однак, варто зазначити, що канабіс, на відміну від інших препаратів, має набагто менше побічних дій.

Для початку варто запам'ятати: рослина коноплі містить у собі велику кількість різних речовин.

Серед речовин у канабісі:

тетрагідроканабінол (THC), що має психотропну дію на людський організм; канабідіол (СBD), який психотропної дії не має, натомість дає лікувальний ефект при багатьох захворюваннях, зокрема – епілепсії, онкозахворюваннях, СНІД, посттравматичних розладах тощо.

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Селекціонери, зокрема, і українські, вже вивели сорти коноплі з мінімальним вмістом THC. Втім, ця речовина, попри свою "небезпечність", також має лікувальний ефект – в залежності від дози, комбінації та діагнозу.



Що здатні лікувати речовини з канабісу

Відео повного інтерв'ю з Яніною Соколовою: